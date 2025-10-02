Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.0 комментариев
Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
Силы России отбросили украинские подразделения из восточной части Полтавки, вынудив их отойти за реку Янчур, протекающую через село, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские войска вытеснили подразделения ВСУ из восточной части села Полтавка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что противник отступил за реку Янчур, которая делит село, и теперь использует реку как линию обороны. По его словам, Полтавка расположена западнее сел Ольговское и Новоивановка.
Со взятием восточной части Полтавки российские войска получили возможность продолжить продвижение с восточного фланга к городу Гуляйполе, который, как указал Рогов, ВСУ превратили в крупный логистический и командный пункт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные также освободили село Поддубное в ДНР. Ранее российские подразделения освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Кроме того, армия России начала штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.