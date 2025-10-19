Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Китай обвинил США в создании хаоса в киберпространстве
Китайские власти обвинили США в преувеличении киберугроз и введении санкций против китайских компаний, назвав их главным источником киберхаоса.
США являются настоящей «хакерской империей» и главным источником хаоса в киберпространстве, говорится в заявлении министерства государственной безопасности КНР, передает РИА «Новости». Ведомство также отметило, что американские власти, «будучи вором, кричат: держи вора», искусственно преувеличивают «теорию китайской киберугрозы» и вынуждают другие страны поддерживать обвинения против Китая.
В министерстве подчеркнули, что США вводят санкции против китайских компаний и преследуют граждан КНР, стремясь таким образом ввести международную общественность в заблуждение и исказить реальное положение дел. По мнению Пекина, подобные действия Вашингтона являются попыткой скрыть собственную активность в киберпространстве и отвлечь внимание от своих кибератак.
В официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat утверждается, что существующие доказательства однозначно подтверждают – именно США, а не Китай, являются основной угрозой и источником нестабильности в мировой киберсреде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, органы государственной безопасности Китая раскрыли дело о крупной кибератаке со стороны США. Министерство государственной безопасности КНР получило неопровержимые доказательства проникновения Агентства национальной безопасности США в Национальный центр службы времени Китая.