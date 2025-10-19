Афганистан и Пакистан заключили перемирие

Tекст: Вера Басилая

Страны достигли соглашения о перемирии при посредничестве Катара и Турции, передает AP News. Перемирие вступило в силу немедленно и предусматривает прекращение всех враждебных действий.

Главный представитель правительства талибов (движение находится под санкциями ООН) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан и Пакистан подписали двустороннее соглашение, по которому обе стороны обязуются не совершать агрессивных действий, не поддерживать группировки, ведущие атаки на Пакистан.

«Обе стороны воздержатся от нанесения ударов по силам безопасности, гражданским лицам или критической инфраструктуре друг друга», – следует из соглашения.

В ближайшем будущем будет создан специальный механизм при посредничестве третьих стран для рассмотрения двусторонних претензий и контроля за исполнением договоренностей.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф подтвердил соглашение в соцсети X, отметив, что трансграничный терроризм с афганской территории должен прекратиться немедленно. По его словам, обе страны будут уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Очередная встреча делегаций состоится в Стамбуле 25 октября для проработки деталей.

МИД Катара сообщил о достижении договоренности между Афганистаном и Пакистаном о прекращении огня.

Афганистан и Пакистан заявили о планах провести переговоры в Дохе для урегулирования конфликта.

СМИ отмечали, что США используют конфликт между Талибаном и Пакистаном для возвращения на авиабазу Баграм.