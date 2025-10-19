Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.18 комментариев
Временные ограничения сняты с аэропорта Волгограда
Временные ограничения сняты с аэропорта Волгограда, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены два самолета.
Напомним, ранее представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях в аэропорту Волгограда.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ
над шестью регионами России.