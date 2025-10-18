Валерия исполнила в Москве прошедшую отбор Grammy песню

Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Прилепин сообщил, что Кара-Мурза был одним из его главных учителей и одним из самых умных и честных людей эпохи, пишет «Москва 24».

«Его книги «Манипуляция сознанием» и «Советская цивилизация» оказали ключевое влияние на мое становление», – отметил Прилепин.

Кара-Мурза родился 23 апреля 1939 года в Москве. Окончил Московский университет в 1961 году, потом работал на Кубе, а также в Институте истории естествознания и техники в СССР. В 1988–1996 годах он читал лекции в университетах Испании, а с марта 2013 года возглавлял Центр проблемного анализа и проектирования управления.

За свою карьеру Кара-Мурза написал более 50 научных статей и стал автором ряда известных книг, в том числе «Проблемы организации науки» и «Технология научных исследований», а также был соавтором «Основ науковедения».