Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.
Валерия исполнила в Москве прошедшую отбор Grammy песню
Певица Валерия исполнила свою композицию «Исцелю» на концерте в зале «Москва», сообщили СМИ. Песня прошла отбор на премию Grammy.
Со сцены Валерия отметила: «Радоваться пока рано, потому что академики должны еще проголосовать за номинацию. Мне кажется, что это наша маленькая победа, потому что песня на русском языке впервые попала в такой список». Исполнительница подчеркнула, что считает попадание русскоязычной композиции в число претендентов большим достижением для российской сцены, передает РИА «Новости».
Ранее Валерия сообщила, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy, при этом сама певица не стремилась создавать песню по канонам этой престижной премии.