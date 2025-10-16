Валерия рассказала о создании отобранной для Grammy песни

Песня Валерии «Исцелю» прошла отбор Grammy без ориентира на премию

Tекст: Вера Басилая

Валерия заявила, что при создании альбома, куда вошла композиция «Исцелю», она и команда не ориентировались на регламент премии «Грэмми», передает ТАСС.

«Мы создавали то, что хотели, передавали чувства через музыку. Весь альбом получился необыкновенно музыкальный и очень интересный», – рассказала Валерия.

Валерия подчеркнула, что попадание русскоязычной песни в лонг-лист Grammy стало для нее неожиданностью и приятной новостью. По ее словам, ранее в отбор Grammy попадали песни российских исполнителей на английском или испанском языках, но не на русском, поэтому для нее этот факт особенно значим.

Музыкальный продюсер и супруг артистки Иосиф Пригожин уточнил, что заявку на участие в премии отправлял саунд-продюсер Валерии Энди Платон, который подал на рассмотрение несколько своих работ, включая песню «Исцелю». Валерия узнала о подаче заявки из социальных сетей своего саунд-продюсера.

Певица отметила, что пока песня прошла только отборочный этап, а теперь ее ждет голосование профессиональной комиссии Grammy. По мнению Валерии, само попадание в отборочный список уже является большой победой для нее и команды.

Имена официальных номинантов премии будут объявлены 7 ноября.

Музыкальная премия «Грэмми» (Grammy) вручается ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) и присуждается по результатам голосования членов академии, среди которых артисты, музыканты, продюсеры, звукоинженеры и иные профессионалы из мира звукозаписи.

