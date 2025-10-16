Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Валерия рассказала о создании отобранной для Grammy песни
Песня Валерии «Исцелю» прошла отбор Grammy без ориентира на премию
Музыкальная композиция Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап Grammy, при этом сама певица не стремилась создавать песню по канонам этой престижной премии.
Валерия заявила, что при создании альбома, куда вошла композиция «Исцелю», она и команда не ориентировались на регламент премии «Грэмми», передает ТАСС.
«Мы создавали то, что хотели, передавали чувства через музыку. Весь альбом получился необыкновенно музыкальный и очень интересный», – рассказала Валерия.
Валерия подчеркнула, что попадание русскоязычной песни в лонг-лист Grammy стало для нее неожиданностью и приятной новостью. По ее словам, ранее в отбор Grammy попадали песни российских исполнителей на английском или испанском языках, но не на русском, поэтому для нее этот факт особенно значим.
Музыкальный продюсер и супруг артистки Иосиф Пригожин уточнил, что заявку на участие в премии отправлял саунд-продюсер Валерии Энди Платон, который подал на рассмотрение несколько своих работ, включая песню «Исцелю». Валерия узнала о подаче заявки из социальных сетей своего саунд-продюсера.
Певица отметила, что пока песня прошла только отборочный этап, а теперь ее ждет голосование профессиональной комиссии Grammy. По мнению Валерии, само попадание в отборочный список уже является большой победой для нее и команды.
Имена официальных номинантов премии будут объявлены 7 ноября.
Музыкальная премия «Грэмми» (Grammy) вручается ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) и присуждается по результатам голосования членов академии, среди которых артисты, музыканты, продюсеры, звукоинженеры и иные профессионалы из мира звукозаписи.
