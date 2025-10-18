Умер бывший глава крымского парламента Леонид Грач

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении отмечается: «Президиум государственного совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля, председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год, почетного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича», передает РИА «Новости».

Источник в парламенте Крыма уточнил, что прощание с Леонидом Грачом пройдет во вторник в Симферополе. Дата и время церемонии не сообщаются.

Леонид Грач был заметным политическим деятелем Крыма в эпоху перемен: в конце 1980-х и начале 1990-х годов он занимал должности секретаря, затем второго и первого секретаря Крымского обкома Компартии Украины. В дальнейшем он возглавлял крымский парламент, а после 2002 года избирался депутатом Верховной рады Украины до 2012 года.