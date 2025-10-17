  • Новость часаЗеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    17 октября 2025, 09:01 • Новости дня

    Нефть начала дешеветь на данных об увеличении запасов в США

    Мировые цены на нефть снизились на данных об увеличении запасов в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу начали умеренно снижаться на фоне вышедшей статистики об увеличении запасов сырья в США.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.29 опускалась на 0,23%, до 60,92 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 57,32 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, накануне управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти. Объем за неделю, завершившуюся 10 октября, существенно увеличился – на 3,5 млн баррелей (0,8%), до 423,8 млн баррелей. Это оказалось выше прогноза экспертов, ждавших прироста только на 0,12 млн баррелей.

    В пятницу рынок ждет публикации данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США.

    16 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти

    МИД Индии заявил о приоритете интересов потребителей при импорте энергоносителей

    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приоритетом для индийских властей при импорте нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей, особенно в условиях нестабильной энергетической ситуации, заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

    По его словам, власти Индии в вопросах импорта энергоносителей ориентируются на защиту интересов своих потребителей, передает ТАСС.

    Джайсвал добавил, что Индия является одним из крупнейших мировых импортеров нефти и газа, и обеспечение стабильных цен и надежных поставок выступает двойной целью индийской энергетической политики. Он подчеркнул, что политика импорта полностью подчинена этой задаче, а также включает диверсификацию источников поставок в соответствии с рыночными условиями.

    Вместе с тем, Джайсвал сообщил, что Индия и США продолжают обсуждать расширение энергетического сотрудничества и увеличение закупок американских энергоносителей. Он отметил, что индийская сторона уже много лет стремится нарастить импорт из США, и нынешняя администрация Вашингтона проявляет интерес к углублению такого взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупку российской нефти. Индия отвергла требование США полностью отказаться от импорта нефти из России. Индийские нефтяные компании продолжают вести переговоры о закупке российских энергоресурсов.

    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    16 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Кремль прокомментировал слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем

    Песков: Кремль опирается на официальные заявления Нью-Дели и Пекина по нефти

    Кремль прокомментировал слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва считает определяющими официальные заявления Индии и Китая о закупках российской нефти, а не сообщения третьих стран или высказывания западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам российской нефти, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о позиции Нью-Дели.

    «Ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление», – заявил Песков.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что российская нефть продолжит поступать в Индию несмотря на давление со стороны США.

    Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом для Индии в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин отвергает любые формы давления и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией.

    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    15 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    @ Lars Penning/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Об этом сообщило британское министерство иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Ранее Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК.

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    16 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России

    Китай выразил протест Британии из-за санкций против перевозчиков нефти

    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти сделали Великобритании серьезное предупреждение по поводу введения санкций в отношении китайских перевозчиков российской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Китай выразил серьезное недовольство новыми санкциями Британии против перевозчиков российской нефти, передает ТАСС.

    Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, власти Китая уже сделали Лондону жесткое представление по этому вопросу.

    Он отметил, что Пекин считает подобные меры недопустимыми вмешательством во взаимодействие между китайскими и российскими компаниями. Линь Цзянь подчеркнул, что нормальные обмены и сотрудничество между Китаем и Россией не должны страдать из-за подобных шагов Британии.

    Ранее власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    16 октября 2025, 11:17 • Новости дня
    Россия выразила уверенность в нефтяном партнерстве с Индией

    Новак выразил уверенность в продолжении экспорта нефти в Индию вопреки давлению США

    Россия выразила уверенность в нефтяном партнерстве с Индией
    @ Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская нефть продолжит поступать в Индию, несмотря на давление со стороны США, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак заявил, что энергетическое сотрудничество с Индией строится на дружеских отношениях и экономической целесообразности, а индийские партнеры намерены самостоятельно определять свою политику импорта нефти, передает «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что энергетический ресурс России востребован, экономически выгоден, целесообразен.

    «Уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», – отметил Новак.

    Новак также рассказал, что индийские компании начали оплачивать часть поставок российской нефти в юанях, но основная часть расчетов по-прежнему проходит в рублях.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.

    Однако представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации.

    15 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    16 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Новак пообещал сохранить обеспеченность России нефтью, газом и углем на десятилетия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена постоянно поддерживать уровень обеспеченности углем не менее чем на 100 лет, нефтью на 50 лет и газом на 70 лет, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

    Вице-премьер отметил, что в настоящее время фактические показатели обеспеченности топливными ресурсами превышают целевые значения, однако в стратегических планах до 2050 года заложены именно эти параметры, передает ТАСС.

    «Мы должны обеспечивать своевременную геологоразведку, вовлечение в оборот новых регионов. Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газом не менее 70 лет и углем не менее чем на 100 лет, хотя сегодня эти показатели гораздо выше, и мы в энергостратегии до 2050 года закладываем эти параметры», – заявил Новак.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о росте внутреннего потребления газа в России. Он также сообщил о росте газификации домов.

    16 октября 2025, 08:40 • Новости дня
    Нефть подорожала на новостях о перспективах закупок в Индии

    Мировые цены на нефть выросли на новостях о перспективах закупок в Индии

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост на словах Трампа о перспективах импорта нефти из России в Индию.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.14 увеличивается на 0,84%, до 62,43 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,96%, до 58,83 доллара, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал, что не будет покупать нефть из России.

    «В целом это положительный фактор для цен, так как Индия может уйти с рынка как крупный покупатель российской нефти», – цитирует Reuters  аналитика IG Тони Сикамора.

    16 октября 2025, 07:21 • Новости дня
    США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава американского минфина Скотт Бессент в ходе встречи с коллегой из Японии Катсунобу Като сообщил, что Токио следует прекратить закупки российской нефти.

    «Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», – цитирует Бессента РИА «Новости».

    Кроме того, министры обсудили инвестиции.

    В сентябре японский МИД заявил, что японские импортеры смогут и дальше закупать нефть с проекта «Сахалин-2» при условии официального подтверждения происхождения сырья, несмотря на новые ценовые ограничения.

    До этого Токио ввел новые антироссийские санкции, по мнению японских властей, эти меры являются «вкладом в достижение мира».

    15 октября 2025, 10:11 • Новости дня
    Новак: Россия имеет возможность наращивать добычу нефти

    Новак: Россия сможет наращивать добычу нефти в рамках ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обладает способностью и дальше наращивать объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+, однако этот процесс является инерционным, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

    Россия обладает потенциалом для дальнейшего наращивания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Он отметил, что процесс увеличения добычи небыстрый.

    Новак пояснил, что неспешное наращивание обусловлено несколькими факторами. Он заявил: «Мы компенсируем часть перевыполнения (квоты), которая была накоплена. Второе, мы наращиваем (добычу). Этот процесс не такой быстрый, как предполагается».

    Вице-премьер также подтвердил техническую возможность страны наращивать добычу в будущем, несмотря на инерционность процессов. При этом Александр Новак добавил, что текущие мировые цены на нефть отражают существующий баланс спроса и предложения, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак описал уход мировой энергетической парадигмы, основанной на диверсификации поставок, и приход эпохи региональных «энергетических крепостей».

    ОПЕК сообщил о повышении нефтедобычи Россией в ноябре.

    Мировые цены на нефть начали опускаться на ожидании переизбытка предложения на рынке в связи со снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке и недавними решениями восьмерки ОПЕК+.

    16 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Япония не стала комментировать требование США отказаться от нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Токио намерен воздержаться от публичных оценок заявления министра финансов США Скотта Бессента по вопросу российских энергоносителей, подчеркнув независимость своих решений, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    Правительство Японии не стало комментировать высказывания министра финансов США Скотта Бессента о необходимости отказаться от импорта российских энергоресурсов, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отметил, что Токио осведомлен о позиции американского чиновника, однако не считает нужным отвечать на заявления представителей других стран.

    Он также добавил, что Япония продолжит самостоятельно оценивать ситуацию, учитывать национальные интересы и принимать решения исходя из них. По словам Хаяси, страна сосредоточена на том, что можно предпринять ради «скорейшего достижения мира на Украине».

    Ранее глава минфина США Скотт Бессент призвал Японию прекратить закупки российской нефти.

    В сентябре японский МИД разрешил импортерам страны продолжить закупку нефти с проекта «Сахалин-2» при наличии официального подтверждения происхождения сырья.

    Токио ранее ввел новые антироссийские санкции, которые японские власти считают вкладом в достижение мира.

    15 октября 2025, 08:52 • Новости дня
    Нефть подешевела на опасениях переизбытка предложения

    Мировые цены на нефть снизились на опасениях переизбытка предложения

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду начали снижаться: аналитики опасаются избыточного объема предложения на рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на марки Brent по состоянию на 7.24 опускалась на 0,35% – до 62,17 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27%, до 58,54 доллара, передает РИА «Новости».

    «Помимо торговых отношений между США и Китаем главный фактор, влияющий на цены сейчас, – это степень переизбытка предложения на рынке, которую можно проследить по изменениям мировых запасов», – цитирует Reuters аналитика Haitong Futures Яна Аня.

    По данным минэнерго США, за неделю, завершившуюся 3 октября, коммерческие запасы нефти в стране (кроме стратегический резерв) увеличились на 3,7 млн баррелей (0,9%), – до 420,3 млн баррелей. При этом эксперты ожидали роста показателя только на 2,5 млн баррелей.

    15 октября 2025, 09:47 • Новости дня
    Сийярто назвал атаки на «Дружбу» ударом по суверенитету Венгрии

    Сийярто: Атаки на «Дружбу» являются посягательством на суверенитет Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Любые нападения на трубопровод «Дружба» фактически представляют собой угрозу национальному суверенитету Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Российской энергетической неделе.

    Выступая на полях Российской энергетической недели, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что «кто бы ни производил атаки на трубопровод «Дружба», фактически производит атаку на наш национальный суверенитет». Он пояснил, что надежное обеспечение энергией – это суверенитет страны, передает РИА «Новости».

    Венгерский министр также отметил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются жизненно важными для его страны. Он заявил, что без этого маршрута физически невозможно обеспечить Венгрию энергоресурсами.

    В рамках форума Петер Сийярто выразил благодарность вице-премьеру России Александру Новаку за приглашение.

    «Спасибо за приглашение. Я очень рад», – сказал Сийярто на русском языке.

    Глава МИД Венгрии акцентировал важность российских энергоресурсов для выживания страны.

    Ранее ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Сийярто обвинил ЕС в невыполнении обязательств после атаки Киева на «Дружбу».

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

