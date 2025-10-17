Нефть начала дешеветь на данных об увеличении запасов в США

Мировые цены на нефть снизились на данных об увеличении запасов в США

Tекст: Мария Иванова

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.29 опускалась на 0,23%, до 60,92 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 57,32 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, накануне управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти. Объем за неделю, завершившуюся 10 октября, существенно увеличился – на 3,5 млн баррелей (0,8%), до 423,8 млн баррелей. Это оказалось выше прогноза экспертов, ждавших прироста только на 0,12 млн баррелей.

В пятницу рынок ждет публикации данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США.