    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой модели
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
    Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    28 комментариев
    17 октября 2025, 07:08 • Новости дня

    Фараж заявил, что в случае избрания премьером Британии будет сбивать самолеты России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предводитель британской правой партии Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») Найджел Фараж заявил, что если он займет кресло премьера страны, то будет сбивать российские самолеты, якобы нарушающие пространство НАТО.

    Фаража спросили, что нужно делать при нарушении воздушного пространства союзников по НАТО российскими самолетами, передает РИА «Новости».

    «Надо их сбивать», – сказал политик.

    При этом лидер партии заявил, что одной из причин украинского конфликта стало расширение НАТО и ЕС на восток.

    Кроме того, Фараж заявил, что замороженные российские активы на Западе можно использовать для помощи киевскому режиму, если они «были получены незаконным путем».

    Ранее Фараж заявил, что бывший британский премьер Борис Джонсон не попадет в его партию, поскольку избиратели не простят ему рост миграции после Brexit.

    До этого в ФСБ сообщали, что Британия и Украина намереваются устроить диверсии на «Турецком потоке».

    15 октября 2025, 21:23 • Новости дня
    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков

    Генсек НАТО: Русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь

    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Марк Рютте вновь выступил с громкими заявлениями о России. Генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. По словам Рютте, НАТО в любой момент может «сбить русских», но предпочитает действовать сдержанно и «аккуратно выводить» самолеты из воздушного пространства.

    Он выступил с рядом неоднозначных заявлений о России. В ходе своего выступления он отметил: «Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь», передает Telegram-канал Baltnews.

    Рютте также заявил, что если бы НАТО была слабее, то «мы сбили бы русских немедленно», однако, по его словам, будучи сильнее, альянс предпочитает «аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства». При этом он добавил, что уверен: Китай может попросить «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь внимание Запада от ситуации вокруг Тайваня.

    Заявления генсека НАТО о «несоизмеримости сил» в пользу альянса прозвучали на фоне регулярных дискуссий в европейских СМИ о готовности НАТО к возможному конфликту.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала генсека НАТО Марка Рютте сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков» вместо мифических угроз.

    Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, когда обсуждал сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Захарова заявила, что Рютте не понял смысл рассказанной шутки.

    Комментарии (36)
    14 октября 2025, 20:48 • Новости дня
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в ходе обсуждения поставок истребителей F-35 и комплексов Patriot использовал русский анекдот о «Ладе» и холодильнике.

    По словам дипломата, Рютте не понял смысла шутки, которую рассказал.

    «Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, обсуждая сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot.

    Комментарии (6)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 12:18 • Новости дня
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков

    Депутат Колесник: Российские военные разубедят генсека НАТО Рютте не словом, а делом

    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные могут опровергнуть слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что они «не умеют управлять истребителями и бросать якоря». Но большинству гражданского населения европейских стран НАТО это не понравится, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

     «Я бы посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте извиниться за свои слова о том, что «русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь». А то ведь человек «иногда внезапно смертен», как сказал булгаковский персонаж «Мастера и Маргариты» Воланд», – предупредил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Российские военные могут и разубедить Рютте, причем, не словами, а делом. Но боюсь, большинству гражданского населения европейских стран НАТО может не понравиться умение наших пилотов и моряков завоевывать превосходство в воздухе и закрепляться в портах стран Северной Европы», – продолжил парламентарий.

    «Считаю нужным также обратить внимание Рютте на историю «боевой славы» самих сил НАТО. На их счету победы над странами вроде Гренады, по сути, не имеющей вооруженных сил. Тогда как с чуть более сильными армиями, вроде вьетнамской или афганской, они уже испытывали проблемы. А по сути – вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», – напомнил собеседник.

    «В целом, если бы все было так, как хочет Рютте, то геополитический расклад в мире был бы несколько иной. Но Россия продолжает отстаивать свои интересы перед лицом претендующего на гегемонию Запада. Это происходит в том числе в рамках СВО», – указал он.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал «не преувеличивать возможности России», передает Telegram-канал Baltnews. «Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь. Если бы НАТО было слабее, то мы сбили бы русских немедленно. Но будучи сильнее, мы будем аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства. Я убежден, что Китай попросит «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе для отвлечения внимания от Тайваня», – сказал он.

    «Рютте выбрал странную риторику для «деэскалации», призывая «не относиться к России серьезно», но увеличить при этом расходы на оборону», – заметил Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, в своем Telegram-канале.

    «Ему, действительно, стоило лучше учить историю и зарубить себе на носу, чем заканчиваются авантюры против ведущей мировой державы с развитым военным и ядерным потенциалом. Мы не тягаемся мощью с НАТО и не собираемся нападать на страны Альянса. Но «несерьезно» относиться к возможностям передового российского оружия могут только недоучки-камикадзе», – подчеркнул он.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий, и противоречат желанию самих военных вступать в бой.

    Комментарии (8)
    16 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»

    Эксперт Юшков: Диверсия против «Турецкого потока» испортит отношения Анкары с Киевом и Лондоном

    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе могут считать, что подрыв европейской нитки «Турецкого потока» отрежет Европу от российского газа и при этом не навредит Турции. Однако такие возможные аргументы тех, кто планирует диверсию, сомнительны. Реализация операции приведет к ухудшению отношений Анкары и Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал данные ФСБ о планах Британии и Украины.

    «Турецкий поток» состоит из двух параллельных ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м в год. Одна предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для транзита через территорию Турции в страны Европы», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он уточнил, что разделение ниток на «турецкую» и «европейскую» условное, поскольку «объемы могут перетекать». Поэтому возможный аргумент тех, кто планирует диверсию, о том, что цель – отрезать только Старый Свет от российских энергоресурсов – сомнительный. По словам собеседника, подрыв газопровода ударит по интересам Анкары.

    «Россия – крупнейший поставщик газа в Турцию. Ей необходим действующий «Турецкий поток». Дело в том, что все законтрактованные объемы не прокачать только лишь по «Голубому потоку». А других маршрутов поставок фактически не осталось, ведь Украина перекрыла транзит», – пояснил Юшков, спрогнозировав, что реакция Анкары на возможную диверсию будет крайне негативной.

    Если британские и украинские спецслужбы совершат теракт, то отношения турецкой республики и с Западом, и с Украиной испортятся, считает эксперт. «У Турции есть способы «нанести ответный удар» – например, ущемить западные интересы на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Я думаю, что это является существенным сдерживающим фактором для Киева и его союзников», – детализировал аналитик.

    Возможный подрыв «Турецкого потока» приведет к последствиям и для России. «С 2022 года мы сократили поставки газа в Европу, а значит, и добычу, примерно на 130-140 млрд куб. м. В случае диверсии на газопроводе мы будем вынуждены сократить еще примерно на 16 млрд куб. м, а с учетом поставок непосредственно на турецкий рынок – около 33 млрд. куб. м. Эти объемы важны, потому что 30% от рыночной стоимости – это экспортная пошлина, которая идет напрямую в бюджет», – заключил Юшков.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Москва располагает информацией о подготовке Лондоном и Киевом диверсий против газопровода «Турецкий поток». По его словам, британские спецслужбы планируют задействовать боевых пловцов для атак на российские объекты критически важной инфраструктуры.

    Диверсии готовятся «с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов». Имеются достоверные данные, что именно под патронажем Британии на территории России уже совершаются теракты, добавил глава ФСБ. В частности, инструкторы британских спецподразделений SAS и MI6 спланировали удары БПЛА по Каспийскому трубопроводному консорциуму, сказал Бортников.

    Лондон также причастен к операции «Паутина», в ходе которой беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы. Директор ФСБ напомнил, что операция была осуществлена накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня. «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии», – сказал он.

    По словам Бортникова, страны НАТО причастны к появлению якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Евросоюза. «У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб. Особенно после привязки провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России», – сказал он, отметив, что провокации с БПЛА происходят в период обсуждения планов по созданию европейской коалиции для отправки войск на Украину.

    Напомним, в январе 2025 года Минобороны сообщало о попытке ВСУ ударить по компрессорной станции «Русская», которая закачивает газ в «Турецкий поток». ПВО сбила все беспилотники, пострадавших не было. Обломки БПЛА незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. В Кремле атаку назвали продолжением линии энергетического терроризма Киева.

    Комментарии (10)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Британские спецслужбы осуществляли непосредственное руководство операцией «Паутина», в рамках которой были совершены атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы, где размещались стратегические бомбардировщики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы со стратегической авиацией, передает ТАСС.

    Бортников подчеркнул, что операция была проведена под кураторством британской разведки накануне переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле. По его словам, британцы также обеспечили пропагандистское сопровождение операции, распространяя в СМИ ложную информацию о большом ущербе и украинском происхождении диверсии.

    Кроме того, Бортников добавил, что инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию атак беспилотников по объектам и офису Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

    Ранее Бортников заявил, что Лондон и так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока.  Также глава ФСБ заявил, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».

    В Службе внешней разведки сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.

    Комментарии (23)
    14 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    НАТО готово ослабить ограничения на применение военной техники против России

    Sky TG24: НАТО обсудит смягчение правил применения оружия против России

    НАТО готово ослабить ограничения на применение военной техники против России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках НАТО обсуждается вопрос о смягчении правил применения вооружения в отношении России, сообщает Sky TG24 со ссылкой на информированные источники внутри организации.

    Ранее верховный главнокомандующий НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич призвал союзников предоставить больше свободы действий для использования военной техники, передает Sky TG24 со ссылкой на источники в альянсе. Эти заявления последовали за запуском операции «Восточный часовой», направленной на укрепление восточного фланга альянса после инцидента со сбитыми беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер прокомментировал возможные изменения правил ведения боевых действий, отметив, что чрезмерные национальные ограничения усложняют оперативное реагирование верховного главнокомандующего.

    «Когда страны предоставляют, например, истребитель для патрулирования воздушного пространства и повышения готовности, они хотят быть уверены, что техника будет использоваться разумно, а не для эскалации конфликта», – подчеркнул Уитакер. США планируют продолжать переговоры с союзниками по этому вопросу.

    Смягчение ограничений станет одной из тем встречи глав Минобороны стран НАТО, которая состоится 15 октября.

    Комментарии (12)
    16 октября 2025, 09:17 • Новости дня
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британские спецслужбы вместе с киевским режимом намерены подготовить диверсии на газопроводе «Турецкий поток», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Британцы совместно со спецслужбами Украины готовят диверсии в отношении газопровода «Турецкий поток», сказал Бортников, передает ТАСС.

    Других подробностей он не привел.

    В январе киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников на, средства ПВО России отразили нападение. Сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву из-за атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока».

    Комментарии (17)
    15 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, которые присоединятся к плану по закупке вооружений для Украины, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

    По его словам, американские власти исходят из того, что к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) присоединится больше стран – членов НАТО, передает ТАСС. В рамках этого плана союзники закупают вооружения для Украины из американских запасов.

    Хегсет сообщил об этом, выступая перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Он заявил: «на сегодняшний день мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше [вооружений у США], чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС объявил о намерении нарастить закупки вооружений у США. США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину. США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу.

    Комментарии (10)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    @ Lars Penning/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Об этом сообщило британское министерство иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Ранее Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК.

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    Комментарии (7)
    16 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России

    Китай выразил протест Британии из-за санкций против перевозчиков нефти

    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти сделали Великобритании серьезное предупреждение по поводу введения санкций в отношении китайских перевозчиков российской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Китай выразил серьезное недовольство новыми санкциями Британии против перевозчиков российской нефти, передает ТАСС.

    Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, власти Китая уже сделали Лондону жесткое представление по этому вопросу.

    Он отметил, что Пекин считает подобные меры недопустимыми вмешательством во взаимодействие между китайскими и российскими компаниями. Линь Цзянь подчеркнул, что нормальные обмены и сотрудничество между Китаем и Россией не должны страдать из-за подобных шагов Британии.

    Ранее власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британское правительство расширило санкционный список, включив в него крупнейшие российские нефтяные компании и Национальную систему платежных карт.

    Введенные санкции против российских компаний подтверждаются документом, опубликованным на сайте правительства Британии, передает ТАСС.

    В перечень под ограничения попали нефтяная компания «Лукойл» и нефтегазовая компания «Роснефть».

    Также в санкционный список добавлена Национальная система платежных карт (НСПК).

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов. До этого власти Британии включили в антироссийский санкционный список 82 физических и юридических лица, в том числе Агентство по страхованию вкладов, а также 18 судов.

    В июле британские власти внесли 18 россиян в обновленный санкционный список за предполагаемое участие в кибератаках.

    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Telegraph узнала о попытках НАТО договориться сбивать истребители России
    Telegraph узнала о попытках НАТО договориться сбивать истребители России
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей, переговоры направлены на выработку единого руководства по поражению самолетов противника.

    Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного базирования над воздушным пространством союзников, были возможными целями. Вооружение и траектория любого самолета будут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу, сказал источник британской Telegraph, информированный о ходе обсуждений.

    Лидеры НАТО, включая американского президента Дональда Трампа, выступают за то, чтобы сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, но некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерной державой.

    «Алексус Гринкевич, американский генерал и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в частном порядке призвал к созданию «единой системы противовоздушной и противоракетной обороны», чтобы упростить реакцию на любые будущие провокации со стороны Москвы», – пишет газета.

    Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО в среду, поскольку Европа якобы сталкивается с растущими угрозами со стороны российских самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно решительнее реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 09:38 • Новости дня
    Бортников заявил о призывах МИ-6 «убивать всех неугодных» в России

    Бортников: Руководство МИ-6 призывает убивать всех неугодных в России

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство британской разведки МИ-6 призывает в рамках так называемой партизанской войны «убивать всех неугодных» в России, заявил руководитель ФСБ России Александр Бортников.

    Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ сообщил, что руководство британской разведки МИ-6 призывает в рамках так называемой партизанской войны «убивать всех неугодных» в России. По его словам, для подобной агитации целенаправленно выбираются мигранты, маргиналы, лица с радикальными взглядами, а также наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями, передает ТАСС.

    Бортников подчеркнул, что в числе вовлекаемых в противоправную деятельность – подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые граждане. Он отметил, что такие лица привлекаются к совершению терактов через мошеннические действия кол-центров, которые курируются СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. По его словам, только на территории Украины действует более 120 таких кол-центров.

    Бортников также обратил внимание на призывы экс-директора МИ-6 Ричарда Мура к гражданам других стран работать на британскую разведку. Он отметил, что Мур анонсировал запуск специальной платформы в даркнете для вербовки инициативных лиц.

    Глава ФСБ предостерег, что при существующих проблемах в политике, экономике и обществе Британии, а также с учетом множества недоброжелателей этой страны, подобные инициативы могут привести к нежелательным последствиям для самой британской разведки.

    Ранее Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки дронов на российские аэродромы стратегической авиации.

    Лондон и возглавляемая им так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока.

    ФСБ заявила, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».

    В Службе внешней разведки России сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Посольство России заявило об эффекте бумеранга от санкций Британии

    Посольство РФ спрогнозировало удар санкций Британии по собственной экономике

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Лондоне предупредило о негативных последствиях санкций Британии против нефтяного сектора для самой британской экономики и мировой энергетики.

    Британские санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти могут иметь обратный эффект для экономики самой Британии, передает РИА «Новости».

    В заявлении посольства России отмечается: «Попытки Лондона «задушить» российскую экономику будут иметь «эффект бумеранга».

    Там подчеркнули, что удары по ведущим российским нефте- и газовым компаниям дестабилизируют мировые энергетические рынки и приводят к дополнительным издержкам для британских потребителей и бизнеса на фоне сложной социальной ситуации.

    В диппредставительстве добавили, что действия Лондона негативно скажутся на энергобезопасности государств Глобального Юга. Это, по их мнению, еще раз подчеркивает неоколониальное и потребительское отношение британской элиты к развивающимся странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти. Британское правительство расширило санкционный список, включив в него крупнейшие российские нефтяные компании и Национальную систему платежных карт.

    Россия ввела санкции против ряда представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества Британии в ответ на продолжение конфронтационного курса Лондона.

    Комментарии (0)
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    Исполнявшую в Петербурге песни иноагентов уличную певицу Наоко арестовали
    CAS впервые признал санкции против россиян в спорте дискриминационными
    Слуцкий предложил запретить езду на электросамокатах по тротуарам

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

