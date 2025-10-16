Эксперт: Рассказам о незаменимости мигрантов для экономики России больше нет места

Эксперт Григорьев: Новая концепция миграционной политики закрепляет приоритет россиян на рынке труда

Tекст: Андрей Резчиков

Содержание концепции соответствует общественному запросу, отмечает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии. «Было очевидно, что в миграционной политике назрели изменения. Другое дело, что нормальную политику долгое время искажали в своих интересах мощные коммерческие структуры, которым было выгодно использовать нелегальных мигрантов для получения сверхприбылей, а также отдельные недальновидные чиновники, которые шли у них на поводу», – говорит эксперт.

По его словам, сейчас ситуация меняется, и президент «ставит точку в политике, идущей вразрез с желаниями российских граждан». «Теперь чиновники и бизнесмены понимают, в каком направлении будет развиваться миграционная политика», – подчеркнул спикер.

Григорьев отметил также ужесточение регулирования основных каналов миграции: цифровой контроль и повышение ответственности нанимателей. «Это действенные меры. Но важно, чтобы реализация концепции сопровождалась четкими механизмами контроля и никто не пытался нивелировать указ президента», – добавил политолог.

«Крайне важно, что Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД наделяется необходимыми полномочиями и сможет наконец осуществлять оперативно-разыскную деятельность. Также на базе МВД России будут сформированы пункты миграционного контроля в аэропортах, на вокзалах и автопереходах», – отметил Григорьев.

«Наконец будут применяться меры, направленные на предотвращение замещения коренного населения: запуск организованного набора рабочей силы с обязательным условием возвращения иностранцев на родину, а также борьба с так называемой семейной миграцией», – добавил эксперт.

Собеседник приветствовал обновление миграционных механизмов для привлечения в Россию людей, желающих трудиться на благо страны. «Это не только соотечественники, но и граждане стран Запада, разделяющие традиционные российские ценности. Прежде всего нам нужны люди нашего Русского мира», – подчеркнул эксперт.

«В Россию приезжает немало людей, в том числе из стран Запада, которые не разделяют современную неолиберальную политику из-за своих консервативных убеждений. Теперь условия для них будут облегчены, и этот поток будет увеличиваться», – прогнозирует спикер.

Одним из главных принципов новой концепции Григорьев назвал ставку на собственное население. «Рассказам о незаменимости мигрантов для экономики больше нет места в публичном пространстве. Основной источник восполнения населения – естественное воспроизводство, а труд мигрантов останется лишь во вспомогательных секторах экономики», – пояснил он.

«Раньше некоторые чиновники утверждали, что у России нет альтернативы массовому приему мигрантов. Фактически они лоббировали интересы приезжих. Теперь это прекращается. Мигранты могут привлекаться только для отдельных работ. Основной приоритет отдан российским гражданам», – отметил член Общественной палаты.

Переход функции координации миграционной политики от правительства к Совбезу России означает усиление силовой составляющей и приоритета безопасности. «Это очень важный и позитивный фактор. Именно Совбез будет выстраивать политику по контролю выполнения концепции», – пояснил эксперт.

По словам Григорьева, миграционный контроль будет ужесточаться в соответствии с общественным запросом. В концепции четко сформулированы цели по снижению числа нелегальных мигрантов, уровня преступности и доли незаконной трудовой деятельности.

При этом концепция – лишь начало системной работы. В будущем предстоит принять конкретные меры миграционного контроля. «Этот документ носит концептуальный характер. Как именно подходы будут реализовываться, станет ясно в ходе мониторинга. Методы могут корректироваться в зависимости от их эффективности», – заключил политолог.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил своим указом новую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы.

Предыдущая версия действовала с 2018 года и завершит свое действие в конце этого года. В новом документе подчеркивается, что концепция определяет цели, принципы, задачи и ключевые направления реализации миграционной политики на ближайшие пять лет.

Всего в документе девять разделов и 46 пунктов. Среди ожидаемых результатов к 2030 году – сокращение числа иностранцев, находящихся в стране нелегально, снижение преступности с их участием, уменьшение числа детей мигрантов, не посещающих школы, а также рост доли иностранных студентов в российских вузах.

Также поставлена задача увеличить число иностранцев, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и выбирают Россию в качестве постоянного места жительства. Этот подход направлен на интеграцию мигрантов в российское общество и формирование позитивного миграционного климата.

Среди основных принципов миграционной политики назван «приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории».

При этом «основным источником восполнения населения Российской Федерации и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство». «Миграционная политика должна являться вспомогательным средством для решения экономических проблем в части, касающейся обеспечения приоритетных отраслей российской экономики иностранными работниками на период сохранения дефицита национальных трудовых ресурсов», – говорится в документе.