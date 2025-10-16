Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Эксперт: Рассказам о незаменимости мигрантов для экономики России больше нет места
Эксперт Григорьев: Новая концепция миграционной политики закрепляет приоритет россиян на рынке труда
Новая концепция миграционной политики отводит мигрантам лишь вспомогательную роль – они будут привлекаться лишь на время, под конкретные работы и без семей. В то же время для иностранцев, разделяющих ценности России и готовых работать на благо государства, въезд в нашу страну будет упрощен. Документ также вводит цифровой контроль и другие эффективные меры против нелегальной миграции, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Во вторник Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы.
Содержание концепции соответствует общественному запросу, отмечает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии. «Было очевидно, что в миграционной политике назрели изменения. Другое дело, что нормальную политику долгое время искажали в своих интересах мощные коммерческие структуры, которым было выгодно использовать нелегальных мигрантов для получения сверхприбылей, а также отдельные недальновидные чиновники, которые шли у них на поводу», – говорит эксперт.
По его словам, сейчас ситуация меняется, и президент «ставит точку в политике, идущей вразрез с желаниями российских граждан». «Теперь чиновники и бизнесмены понимают, в каком направлении будет развиваться миграционная политика», – подчеркнул спикер.
Григорьев отметил также ужесточение регулирования основных каналов миграции: цифровой контроль и повышение ответственности нанимателей. «Это действенные меры. Но важно, чтобы реализация концепции сопровождалась четкими механизмами контроля и никто не пытался нивелировать указ президента», – добавил политолог.
«Крайне важно, что Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД наделяется необходимыми полномочиями и сможет наконец осуществлять оперативно-разыскную деятельность. Также на базе МВД России будут сформированы пункты миграционного контроля в аэропортах, на вокзалах и автопереходах», – отметил Григорьев.
«Наконец будут применяться меры, направленные на предотвращение замещения коренного населения: запуск организованного набора рабочей силы с обязательным условием возвращения иностранцев на родину, а также борьба с так называемой семейной миграцией», – добавил эксперт.
Собеседник приветствовал обновление миграционных механизмов для привлечения в Россию людей, желающих трудиться на благо страны. «Это не только соотечественники, но и граждане стран Запада, разделяющие традиционные российские ценности. Прежде всего нам нужны люди нашего Русского мира», – подчеркнул эксперт.
«В Россию приезжает немало людей, в том числе из стран Запада, которые не разделяют современную неолиберальную политику из-за своих консервативных убеждений. Теперь условия для них будут облегчены, и этот поток будет увеличиваться», – прогнозирует спикер.
Одним из главных принципов новой концепции Григорьев назвал ставку на собственное население. «Рассказам о незаменимости мигрантов для экономики больше нет места в публичном пространстве. Основной источник восполнения населения – естественное воспроизводство, а труд мигрантов останется лишь во вспомогательных секторах экономики», – пояснил он.
«Раньше некоторые чиновники утверждали, что у России нет альтернативы массовому приему мигрантов. Фактически они лоббировали интересы приезжих. Теперь это прекращается. Мигранты могут привлекаться только для отдельных работ. Основной приоритет отдан российским гражданам», – отметил член Общественной палаты.
Переход функции координации миграционной политики от правительства к Совбезу России означает усиление силовой составляющей и приоритета безопасности. «Это очень важный и позитивный фактор. Именно Совбез будет выстраивать политику по контролю выполнения концепции», – пояснил эксперт.
По словам Григорьева, миграционный контроль будет ужесточаться в соответствии с общественным запросом. В концепции четко сформулированы цели по снижению числа нелегальных мигрантов, уровня преступности и доли незаконной трудовой деятельности.
При этом концепция – лишь начало системной работы. В будущем предстоит принять конкретные меры миграционного контроля. «Этот документ носит концептуальный характер. Как именно подходы будут реализовываться, станет ясно в ходе мониторинга. Методы могут корректироваться в зависимости от их эффективности», – заключил политолог.
Во вторник президент России Владимир Путин утвердил своим указом новую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы.
Предыдущая версия действовала с 2018 года и завершит свое действие в конце этого года. В новом документе подчеркивается, что концепция определяет цели, принципы, задачи и ключевые направления реализации миграционной политики на ближайшие пять лет.
Всего в документе девять разделов и 46 пунктов. Среди ожидаемых результатов к 2030 году – сокращение числа иностранцев, находящихся в стране нелегально, снижение преступности с их участием, уменьшение числа детей мигрантов, не посещающих школы, а также рост доли иностранных студентов в российских вузах.
Также поставлена задача увеличить число иностранцев, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и выбирают Россию в качестве постоянного места жительства. Этот подход направлен на интеграцию мигрантов в российское общество и формирование позитивного миграционного климата.
Среди основных принципов миграционной политики назван «приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории».
При этом «основным источником восполнения населения Российской Федерации и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство». «Миграционная политика должна являться вспомогательным средством для решения экономических проблем в части, касающейся обеспечения приоритетных отраслей российской экономики иностранными работниками на период сохранения дефицита национальных трудовых ресурсов», – говорится в документе.
Путин также поручил правительству до конца 2025-го принять план мероприятий по реализации концепции и обеспечить ее своевременную корректировку.