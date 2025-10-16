Лавров заявил о необходимости устойчивого перемирия в Газе

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой, передает ТАСС.

Лавров заявил: «Перемирие в Газе, прекращение огня в Газе должно, конечно же, носить устойчивый характер, чтобы позволить приступить к доставке гуманитарной помощи и затем к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры палестинского анклава, иначе все наши усилия по созданию условий для возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев не увенчаются успехом».

Кроме того, Россия и Марокко приветствовали успешное начало реализации первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, который предусматривает прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами. Лавров отметил, что эти договоренности были достигнуты при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.

Министр выразил надежду, что достигнутые соглашения будут строго выполняться, а также подчеркнул необходимость дальнейших шагов для закрепления мира. По его словам, выполнение этих договоренностей не должно стать конечной целью, и работа на этом направлении будет продолжаться.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность совместных усилий по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке. Дональд Трамп также сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.