Лавров заявил о готовности России содействовать урегулированию на Ближнем Востоке

Лавров подтвердил готовность России участвовать в урегулировании на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны содействовать процессам урегулирования на Ближнем Востоке и севере Африки в сотрудничестве с другими заинтересованными государствами, передает ТАСС.

В ходе встречи с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой Лавров отметил, что России важно уделять особое внимание переговорам на фоне сложной международной обстановки. По его словам, в регионе Ближнего Востока и на севере Африки происходят неоднозначные события, требующие коллективных усилий для их разрешения.

Лавров подчеркнул: «Уделяем сегодняшним переговорам особое внимание, учитывая непростую ситуацию на международной арене, в том числе те неоднозначные события, которые происходят в вашем регионе на Ближнем Востоке, на севере Африки, и урегулированию проблем в этих частях мира Российская Федерация готова содействовать вместе с другими заинтересованными государствами».

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке. Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что ХАМАС согласен разоружиться в рамках мирного урегулирования.

Москва рассматривает возможность включения в любые переговорные форматы по разрешению ближневосточного конфликта.