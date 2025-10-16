  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    Почему серебро дорожает быстрее золота
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Британские СМИ: Трамп готовит «фонд победы» для Украины
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    16 октября 2025, 12:16 • Новости дня

    Глава МО Турции подтвердил готовность содействовать дипломатии по Украине

    Глава МО Турции Гюлер подтвердил готовность содействовать дипломатии по Украине

    Tекст: Анна Безрукова

    Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер на встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО заявил, что его государство поддерживает дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    «Мы отметили на встрече наше содействие Украине на двустороннем уровне и в рамках НАТО, а также указали на поддержку дипломатических усилий для установления режима прекращения огня и мирного решения», – приводит ТАСС заявление Гюлера на встрече в Брюсселе, прошедшей 15 октября.

    Глава турецкого МО также подчеркнул важность полноценного участия Турции в оборонных инициативах ЕС, в том числе, в программе по обеспечению безопасности для Европы SAFE.

    Гюлер подчеркнул, что Турция входит в пятерку стран НАТО, которые вносят наибольший вклад в оборону альянса. Кроме этого, он подтвердил решимость Анкары достичь пятипроцентного уровня оборонных расходов в рамках деятельности НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал главное препятствие для мира на Украине. По его словам, основной проблемой сейчас остается контроль над территорией Донецкой народной республики.

    В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора между президентами России и Турции на фоне отсутствия новых контактов по украинскому урегулированию.

    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    15 октября 2025, 16:14 • Новости дня
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти украинской столицы приступили к подготовке специального транспорта для экстренной эвакуации населения на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

    О подготовке эвакуационных автобусов для возможного вывоза жителей рассказал глава аппарата мэрии Киева Дмитрий Загуменный, передает «Московский Комсомолец». По его словам, работа над созданием такого транспорта уже началась, чтобы обеспечить спасение людей при наступлении экстренных обстоятельств.

    Чиновник уточнил, что проект сталкивается с определенными бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Тем не менее, в мэрии продолжается поиск эффективных решений для реализации задуманного.

    Загуменный подчеркнул, что процесс подготовки автобусов находится на стадии разработки, а власти стремятся обеспечить максимальную безопасность для населения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.

    Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Британские спецслужбы осуществляли непосредственное руководство операцией «Паутина», в рамках которой были совершены атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы, где размещались стратегические бомбардировщики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы со стратегической авиацией, передает ТАСС.

    Бортников подчеркнул, что операция была проведена под кураторством британской разведки накануне переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле. По его словам, британцы также обеспечили пропагандистское сопровождение операции, распространяя в СМИ ложную информацию о большом ущербе и украинском происхождении диверсии.

    Кроме того, Бортников добавил, что инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию атак беспилотников по объектам и офису Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

    Ранее Бортников заявил, что Лондон и так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока.  Также глава ФСБ заявил, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».

    В Службе внешней разведки сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.

    16 октября 2025, 09:17 • Новости дня
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британские спецслужбы вместе с киевским режимом намерены подготовить диверсии на газопроводе «Турецкий поток», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Британцы совместно со спецслужбами Украины готовят диверсии в отношении газопровода «Турецкий поток», сказал Бортников, передает ТАСС.

    Других подробностей он не привел.

    В январе киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников на, средства ПВО России отразили нападение. Сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву из-за атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока».

    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    15 октября 2025, 14:32 • Новости дня
    Ермак и Свириденко встретились в США с производителями ракет Tomahawk

    Свириденко и Ермак провели в США переговоры с производителями ракет Tomahawk

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация встретилась в Соединенных Штатах с производителями ракет для комплексов Patriot, а также крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встретилась с представителями американских компаний Lockheed Martin и Raytheon, передает ТАСС.

    В состав делегации вошли также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Во время визита обсуждались вопросы, связанные с производством и поставками ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Как отметил Ермак, одной из ключевых целей поездки является укрепление противовоздушной обороны и развитие ударных возможностей украинских сил.

    Украинская делегация прибыла в Соединенные Штаты 13 октября. В Киеве заявляли, что рассчитывают добиться новых договоренностей по военной поддержке.

    Ранее Владимир Зеленский отправил Юлию Свириденко и Андрея Ермака в США для переговоров по вопросам ПВО.

    Сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне передачу ракет Tomahawk на Украину.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского назначена на пятницу, 17 октября.

    16 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    В Ленобласти сотрудница салона связи продавала на Украину данные об абонентах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Бокситогорска в Ленинградской области задержали местную жительницу по подозрению в продаже персональных данных абонентов кураторам с Украины, сообщили в региональном ГУ МВД.

    Подозреваемой 21 год, она работала в салоне мобильной связи, ее подозревают в продаже персональных данных абонентов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Правоохранители установили, что задержанная фотографировала экран монитора с персональными данными клиентов и пересылала эту информацию кураторам с Украины через мессенджер. Для доступа к базе данных она использовала учетную запись руководительницы офиса.

    Всего фигурантка успела передать сведения о 11 абонентах. За каждую передачу она получала по 3 тыс. рублей, всего она «заработала» 33 тыс. рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

    Ранее ФСБ задержала жительницу Донецка, которая передавала в СБУ сведения об автомобилях чиновников, а также перемещала компоненты взрывного устройства.

    До этого ФСБ выявила жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины. Еще раньше ФСБ задержала крымчанина за передачу данных о ЗРК Киеву.

    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    16 октября 2025, 07:46 • Новости дня
    Польские депутаты поругались из-за выдачи украинца Германии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждение бюджета судов в сейме Польши было прервано из-за споров вокруг экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева по делу о теракте на «Северных потоках».

    Заседание комиссии сейма Польши по вопросам юстиции, посвященное проекту бюджета на 2026 год для Конституционного и Верховного судов, досрочно завершили, передает РИА «Новости».

    Причиной стал скандал, связанный с обсуждением возможной экстрадиции Журавлева.

    Депутат Павел Яблоньский от партии «Право и справедливость» потребовал прекратить заседание, объяснив это необходимостью выяснить ситуацию с заседанием комиссии по обороне, где должен был рассматриваться законопроект об отмене уголовного преследования поляков, вступивших в вооруженные силы Украины.

    По его словам, на том заседании планировалось обсуждение вопроса блокировки экстрадиции Журавлева, которого требует выдать Германия.

    После минутного перерыва Яблоньский подал ходатайство о завершении заседания комиссии. Большинство поддержало это предложение: 15 депутатов проголосовали «за», 13 «против», девять не голосовали. Депутат Томаш Зимох заявил, что не голосовал, потому что не получил бюллетень.

    В ходе заседания микрофон зафиксировал нецензурные выражения главы комиссии в адрес Зимоха. Позже председатель принес извинения и пообещал не допускать подобного впредь.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода.

    Кроме того, Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

    Напомним, задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.

    15 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Лавров предупредил о последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву

    Лавров заявил о колоссальном ущербе отношениям России и США из-за Tomahawk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр в интервью «Коммерсанту» подчеркнул, что обсуждение возможной передачи Киеву этих ракет сопровождается заявлениями президента Дональда Трампа о нежелании эскалации ситуации.

    По словам Лаврова, сам факт признания Трампом серьезности возможной эскалации говорит о том, что поставки Tomahawk приведут к еще большему обострению между Россией и США, а Украина в данном вопросе уже отойдет на второй план. Министр уверен, что подобные шаги нанесут колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между двумя странами и не позволят выйти из глубокого кризиса, возникшего, по мнению Лаврова, в период администрации Джо Байдена.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    15 октября 2025, 22:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество, сообщает украинское издание «Страна».

    «Установлено, что у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя, злоумышленники отобрали автомобиль KIA, который впоследствии был обнаружен полицией в Киевской области», – сказано в материале.

    В одном из случаев нападавшие силой посадили военнослужащего, находившегося на лечении, в микроавтобус, вывезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и требовали за его освобождение выкуп.

    Еще одного жителя Тернополя похитили, применив слезоточивый газ, раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед машиной, после чего три дня держали в заточении.

    По данным полиции, идут задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) за похищения людей и принудительную  мобилизацию.

    «Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения», – приводит ТАСС комментарий правоохранителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Тернополе неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с экс-футболистом Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    Впоследствии в Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    16 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Меньше 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Андрей Марочко, предполагая, что на полное освобождение республики потребуется не больше пары недель.

    Он напомнил, что территория Луганской Народной Республики – самая освобожденная территория из всех новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

    «Но те участки, которые нам еще осталось освободить – они очень сложные по рельефу местности. Получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать», рассказал эксперт ТАСС.

    Марочко подчеркнул: если командование решит освободить Луганскую Народную Республику полностью, то это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств».

    По его словам, под контролем ВСУ остается небольшой участок местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ.


    15 октября 2025, 22:50 • Новости дня
    Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ

    Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ в противостоянии ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) связал успехи России в спецоперации с поддержкой КНДР и союзников Москвы.

    Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) выступил с обвинениями в адрес Северной Кореи, сообщили украинские СМИ.

    По его словам, российские войска якобы критически зависят от поставок оружия из КНДР.

    «Россия давно проиграла бы эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы – прежде всего КНДР», – заявил глава ГУР.

    Ранее Буданов заявил, что Украина может исчезнуть как государство. Он предупредил, что страна останется только на марках, если не будет принято решение о будущих целях внутри общества.

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Школьные каникулы на 2025/2026 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

      Расписание школьных каникул на 2025/2026 учебный год традиционно регламентируется Министерством просвещения Российской Федерации и региональными органами управления образованием. Каникулы предоставляют учащимся необходимый отдых между учебными периодами и позволяют восстановить силы для успешного освоения образовательной программы.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

