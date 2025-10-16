Глава МО Турции подтвердил готовность содействовать дипломатии по Украине

Глава МО Турции Гюлер подтвердил готовность содействовать дипломатии по Украине

Tекст: Анна Безрукова

«Мы отметили на встрече наше содействие Украине на двустороннем уровне и в рамках НАТО, а также указали на поддержку дипломатических усилий для установления режима прекращения огня и мирного решения», – приводит ТАСС заявление Гюлера на встрече в Брюсселе, прошедшей 15 октября.

Глава турецкого МО также подчеркнул важность полноценного участия Турции в оборонных инициативах ЕС, в том числе, в программе по обеспечению безопасности для Европы SAFE.

Гюлер подчеркнул, что Турция входит в пятерку стран НАТО, которые вносят наибольший вклад в оборону альянса. Кроме этого, он подтвердил решимость Анкары достичь пятипроцентного уровня оборонных расходов в рамках деятельности НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал главное препятствие для мира на Украине. По его словам, основной проблемой сейчас остается контроль над территорией Донецкой народной республики.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора между президентами России и Турции на фоне отсутствия новых контактов по украинскому урегулированию.