Азербайджан решил сократить военные расходы
Бюджетные расходы Азербайджана на оборону и нацбезопасность к 2030 году уменьшатся почти на 9% по сравнению с уровнем 2026 года.
Правительство Азербайджана к 2030 году планирует снизить расходы на оборону и национальную безопасность до 7,969 млрд манатов, что составляет 4,69 млрд долларов по текущему курсу, передает Интерфакс.
Согласно среднесрочным бюджетным материалам, опубликованным на сайте Минфина республики, в 2026 году на эти цели будет выделено 8,715 млрд манатов, или 5,12 млрд долларов. Власти ожидают, что в 2026-2029 годах расходы на оборону и нацбезопасность сократятся на 8,6%.
В 2026 году доля оборонных расходов составит 20,9% от всех государственных расходов Азербайджана, а в 2029 году этот показатель снизится до 18,4%.
На 2025 год бюджет страны предусматривает траты на оборону и нацбезопасность в размере 8,396 млрд манатов, что эквивалентно 4,94 млрд долларов. Официальный курс на 16 октября составляет 1,7 маната за доллар.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Азербайджана выступили за строгое наказание лидеров Карабаха после перехода региона под контроль Баку. Армянское руководство осталось под давлением и внутренней критикой после потери Карабаха и массового исхода армян с этой территории. Премьер-министр Никол Пашинян оказался в сложной политической ситуации, столкнувшись с протестами и требованиями об отставке.