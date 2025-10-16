  • Новость часаИндия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    19 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    12 комментариев
    16 октября 2025, 08:31 • Новости дня

    При атаке ВСУ по Белгородской области пострадал мирный житель

    Мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Красный Октябрь Белгородского района вражеский беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего водитель получил ранение руки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В результате атаки беспилотника ВСУ по Белгородскому району пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале Гладкова.

    Инцидент произошел в селе Красный Октябрь, где вражеский дрон поразил автомобиль. В результате удара водитель транспортного средства получил ранение руки.

    Пострадавшего мужчину бригада скорой помощи отправила в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль также получил повреждения в результате атаки.

    Ранее Минобороны сообщило, что за ночь в Белгородской области сбили три дрона.

    В Белгородской области трое человек пострадали из-за атак украинских дронов.

    В Брянской области мужчина погиб после атаки FPV-дронов ВСУ на село.

    15 октября 2025, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения «Востока» завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны возле Нового, Новоуспеновского, Успеновки и Полтавки в Запорожской области, Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Корчаковки, Павловки, Пролетарского, Кондратовки, Варачино и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь бронемашин, ЗРК, немецкую зенитную самоходную установку Gepard и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад с боеприпасами и девять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Шийковки, Московки, Петровки и Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии вблизи Славянска, Степановки, Иванополья, Северска, Берестока, Кондратовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Балаган в ДНР.

    За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Российский боец возле Московского случайно наступил на спящего солдата ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВС России при выдвижении к Московскому вблизи Димитрова случайно наступил на голову заснувшего в лесу украинского солдата, заявил командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

    Командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск «Центр» рассказал о смешном инциденте. По его словам, российский боец при подходе к поселку Московское вблизи Димитрова занял позицию в лесополосе и начал подтягивать к себе разведчика из своей группы, передает ТАСС.

    В этот момент один из бойцов случайно наступил на голову украинскому военному, который спал в кустах. «Он реально наступил на голову, после чего случился стрелковый бой», – заявил командир.

    Стрелковый бой продолжался недолго, противник был уничтожен, уточнил командир штурмового отряда.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Московское в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о восьми сброшенных ВСУ управляемых бомбах в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в оперативной сводке за 15 октября с территории проведения спецоперации доложило в Telegram-канале о применяемых ВСУ управляемых авиабомбах.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России днем ранее поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины. Кроме того, российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 10:01 • Новости дня
    Британский доброволец оценил особую храбрость русских солдат

    Британский доброволец Миннис оценил особую храбрость русских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие проявляют особый вид храбрости и готовность выполнить боевые задачи любой ценой, отличающие их от других наций, заявил воюющий на стороне России доброволец из Британии Эйден Миннис.

    Миннис заявил о выдающейся храбрости российских военнослужащих, передает ТАСС. Он подчеркнул, что русские солдаты готовы выполнить боевые задачи любой ценой.

    «Русские очень сильны и постараются выполнить поставленную задачу, чего бы это им ни стоило. Это особый вид храбрости, который отличает их от представителей любой другой нации. Очень волевые и смелые люди», – сказал Миннис.

    Миннис также отметил, что российские военные отличаются исключительной находчивостью и способностью адаптироваться к любым условиям. Они находят выход из трудных ситуаций, справляясь с любыми препятствиями. Доброволец заявил, что не хотел бы оказаться в одном окопе ни с кем, кроме русского солдата, так как они редко отступают или сдаются в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил воюющим на стороне ВСУ бывшим соотечественникам. Стало известно о двух британцах, которые сражаются на стороне России.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (3)
    15 октября 2025, 10:23 • Новости дня
    ВС России вынудили ВСУ отступить в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска были вынуждены отходить в тыл на правом берегу Днепра из-за постоянного огневого воздействия российских сил, сообщил врио командира роты 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Большой».

    По его словам, ВСУ на правобережье Херсонской области вынуждены оттягиваться в тыл под постоянным огневым воздействием российских войск, передает ТАСС.

    «Противник оттягивается на более дальние рубежи, потому что на ближних рубежах мы его достаем. Он именно оттягивается, потому что на первой линии обороны мы его достаем, не даем ему жить спокойно. Противник постоянно находится под огневым воздействием наших сил», – заявил «Большой».

    Военнослужащий добавил, что российские военные непрерывно отслеживают обстановку, используя дроны-разведчики, что позволяет видеть все передвижения украинских формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Сальдо рассказал о подготовке ВСУ иностранными инструкторами. Сальдо сообщил о росте числа атак дронов ВСУ на гражданских в Херсонской области. Он также заявил, что западные инструкторы форсируют Днепр ценой жизни солдат ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Меньше 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Андрей Марочко, предполагая, что на полное освобождение республики потребуется не больше пары недель.

    Он напомнил, что территория Луганской Народной Республики – самая освобожденная территория из всех новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

    «Но те участки, которые нам еще осталось освободить – они очень сложные по рельефу местности. Получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать», рассказал эксперт ТАСС.

    Марочко подчеркнул: если командование решит освободить Луганскую Народную Республику полностью, то это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств».

    По его словам, под контролем ВСУ остается небольшой участок местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ.


    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские специалисты могут взять на себя управление крылатыми ракетами Tomahawk при возможных поставках Киеву, что позволит обойти обучение украинских военных, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, знакомого с обсуждениями.

    Американские подрядчики будут управлять крылатыми ракетами Tomahawk в случае их поставок Киеву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times и слова высокопоставленного западного военного, участвовавшего в обсуждениях.

    По информации издания, украинских военных, возможно, даже не станут обучать обращению с этими ракетами.

    «В случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены относительно быстро, а для их применения будут задействованы американские подрядчики», – приводит издание слова собеседника. По его словам, это позволит избежать масштабной подготовки украинских военных и даст США возможность контролировать процесс нацеливания и другие аспекты применения Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Сенатор Алексей Пушков увидел угрозу ракетной войны в случае передачи Tomahawk Киеву. Эксперт Александр Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как возможный ответ на поставки таких ракет.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    Сикорский заявил о планах Украины воевать еще три года

    Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина будет воевать еще три года

    Tекст: Вера Басилая

    Украина продолжит боевые действия еще три года, при этом Евросоюз готов поддерживать данный курс, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский

    Выступая в интервью агентству Reuters, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о планах Украины вести боевые действия в течение еще трех лет, передает ТАСС.

    Он также отметил готовность Европейского союза поддерживать этот курс как минимум три года. Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что сообществу было бы безответственно не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками.

    Ранее Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спрогнозировал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой войны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия рассматривает мирное решение по Украине, но продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

    Комментарии (11469)
    16 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о черной дыре для ВСУ в Садках Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Для солдат ВСУ населенный пункт Садки в Сумской области стал черной дырой, в которой они исчезают бесследно и откуда никогда не возвращаются, рассказали представители российских силовых структур.

    «Этот населенный пункт уже давно является своеобразной черной дырой для украинской армии», – рассказал представитель силовиков ТАСС.

    По их данным, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ говорят о постоянных исчезновениях военнослужащих бригады в районе Садков.

    До этого российские силовики рассказывали, что тела пропавших без вести солдат ВСУ из 80-й ОДШБр полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:36 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

    Кроме того, удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 281 беспилотник, 632 ЗРК, 25 518 танков и других бронемашин, 1,6 тыс. боевых машин РСЗО, 30 478 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 011 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Активисты партизанского движения совершили поджог дома, принадлежавшего сотруднику территориального центра комплектования в одном из населенных пунктов Херсонской области, сообщили в пророссийском подполье.

    Активисты сопротивления «Русский Херсон» сжигают дома сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Херсонской области, передает ТАСС.

    О случившемся сообщили представители пророссийского подполья, действующего в регионе.

    Собеседник агентства заявил: «Партизаны вычислили место проживания одного сотрудника ТЦК в Херсонской области и подожгли его дом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по пунктам отбора и комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил помещение местного военкомата.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 14:04 • Новости дня
    ВСУ запутались в заграждении при бегстве из Московского в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные при попытке бегства из села Московское оказались в ловушке, запутавшись в собственных проволочных заграждениях, рассказал командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки «Центр».

    По его словам, украинские солдаты во время отхода из села Московское вблизи Димитрова в ДНР запутались в установленном ими же заграждении из колючей проволоки, передает ТАСС.

    «Противник вначале оказывал какое-то сопротивление, но потом начал просто убегать. Противник пытался зайти немного с другого фланга, чтобы мое слабое место атаковать. Ну ребята оказались не робкого десятка. Они им дали отпор. В итоге у нас есть теперь чудное видео, где противник убегает, запутывается в своей же путанке, которую они раскидали, падает лицом вниз, потом просто уползает», – заявил военнослужащий.

    По его словам, штурм населенного пункта велся синхронно с двух направлений, что позволило союзным силам встретиться на Т-образном перекрестке и продолжить продвижение единым фронтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области. Освобождение Мирнограда позволяет развивать наступление на Днепропетровскую область. ВСУ оказались в окружении между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 03:58 • Новости дня
    Марочко: Взятие Алексеевки – шанс на буферную зону с Запорожской областью

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобождение Алексеевки в Днепропетровской области дает возможность российским военнослужащим сформировать буферную зону на стыке с Запорожской областью, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    «Военнослужащие России продолжают продвигаться в западном направлении и освобождать Запорожскую область, одновременно создавая буферную зону в Днепропетровской области. Заявление Министерства обороны о освобождении Алексеевки – лишнее тому подтверждение», – сообщил он ТАСС.

    Напомним, днем ранее российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска 14 октября освободили поселок Балаган в ДНР. За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 13:46 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с передавшими ему иконы бойцами

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль, передает ТАСС. Дмитрий Песков уточнил, что встреча состоится, когда позволит рабочий график президента.

    «Путин сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», – сказал Песков.

    Президенту на день рождения подарили две уникальные иконы, которые защитили российских солдат от пуль. Путин заявлял, что обязательно встретится с этими воинами.

    Ранее президент России Владимир Путин получил от бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копию боевого знамени.

    Комментарии (0)
