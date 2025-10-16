Над Россией уничтожили 51 украинский беспилотник

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Саратовской областью сбили 12 дронов, над Волгоградской – 11, над Ростовской – восемь, над Крымом – шесть, указало ведомство в своем Telegram-канале.

По четыре БПЛА сбили над Брянской и Воронежской областями. Над Белгородской областью сбили три дрона за ночь.

По одному беспилотнику нейтрализовали над Курской областью и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Волгоградской области предотвратили атаку дронов на объекты энергетики.

Вечером в среду в Белгородской области сбили два украинских дрона.