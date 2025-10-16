Всемирный день хлеба и День аллерголога отмечаются 16 октября

Tекст: Ирма Каплан

История Международного дня хлеба началась 16 октября 1945 года, когда учредили Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO), задачей которой – борьба с голодом и согласование политических решений в области продовольственной безопасности. В 1950 году Международный день хлеба провозгласили на ГА ООН, а датой праздника избрали день учреждения FAO – 16 октября. В 2006 году праздник стал Всемирным днем хлеба.

Еще одно вкусное торжество 16 октября – Всемирный день продовольствия, учрежденный на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организаций ООН в 1979 году. Его задача в напоминании о важности международного сотрудничества ради обеспечения процветания и продовольственной безопасности.

Всемирный день здорового питания в этот четверг отмечается во всем мире после того, как его провозгласили в резолюции 20-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 1979 году. Праздник посвящен правильному питанию для общего здоровья в любом возрасте.

Всемирный день анестезиолога и реаниматолога отмечается 16 октября. Профессиональный праздник установлен в честь первого применения эфирного наркоза 16 октября 1846 года.

День аллерголога 16 октября отмечается как неофициальный профессиональный праздник. Он напоминает о важности аллергологии и иммунологии для поддержания здоровья, которое напрямую зависит от лечения и профилактики в том числе аллергических реакций и нарушений иммунитета.

В России 16 октября была образована служба дознания в системе МВД России. Подразделения дознания были созданы в органах внутренних дел приказом МВД России от 16 октября 1992 г. № 368 «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым предварительное следствие необязательно». Дознание в как самостоятельное подразделение появилось в системе МВД России в 1992 году, напомнили в отделе МВД РФ по Гулькевичскому району Краснодарского края.

Кроме того, 16 октября в США отмечается День диких кошек и День словаря, в Таджикистане – День таджикского кино.

А кусочек именинного пирога в этот день заслужили Амвросий, Денис, Герард, Павел, Петр и Феодосия.