Гехт представила стратегию развития Ненецкого автономного округа

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча с главой Ненецкого автономного округа Ириной Гехт прошла в Национальном центре «Россия» в рамках цикла «Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Гехт представила стратегию развития округа до 2030 года, приуроченную к столетию региона.

Среди приоритетов стратегии – развитие нефтегазового комплекса, транспорта, медицины, образования, туризма и сельского хозяйства. Глава округа отметила ключевую роль порта Индига в формировании Трансарктического транспортного коридора, а также участие региона в развитии инфраструктуры Северного морского пути. По ее словам, сделан акцент на модернизацию портовой и наземной инфраструктуры.

В экономике региона продолжается сотрудничество с крупными нефтегазовыми компаниями, которые инвестируют не только в промышленность, но и в социальные проекты. Растет внимание к диверсификации: развиваются туризм, малое предпринимательство и сельское хозяйство, где особое значение имеет традиционное оленеводство. Численность оленей поддерживается на уровне 180 тыс. голов, внедряется современная техника и меры социальной поддержки.

Туризм позиционируется как перспективное направление: в регионе формируются предложения от недорогих туров выходного дня до эксклюзивных маршрутов, ориентированных на уникальную природу и традиции коренных народов. При этом Гехт подчеркнула, что развитие инфраструктуры – ключ к росту туристической привлекательности.

В здравоохранении внедряются цифровые проекты, расширяются профилактические программы, развивается санитарная авиация. В образовании реализуются цифровые проекты для молодежи, планируется открытие филиала вуза. Для транспортной доступности региона увеличивается число авиарейсов и модернизируется аэропорт.

Особое внимание уделяется поддержке участников спецоперации и их семей: действуют льготы, выплаты, социальные программы и реабилитационные проекты, а также работает фонд «Защитники Отечества».