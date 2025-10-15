Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.3 комментария
Разведчики группировки «Южная» за сутки уничтожили до 10 целей под Северском
Операторы БПЛА группировки «Южная» ежедневно уничтожают до десяти целей противника под Северском, рассказал разведчик с позывным «Псих».
Расчет операторов БПЛА разведывательного подразделения группировки войск «Южная» эффективно выявляет и уничтожает до десяти целей в сутки под Северском, передает РИА «Новости». Разведчик с позывным «Псих» рассказал, что один расчет, использующий разведывательный и FPV-дрон, находит и ликвидирует примерно до десяти целей ежедневно.
По его словам, решение об уничтожении принимается в зависимости от обнаруженных объектов. Пикапы или пехоту, способную быстро скрыться, обрабатывают в первую очередь. Если же это блиндаж, оборудование или антенны, ждут появления противника на месте.
Боец также пояснил, что идеальная координация и многомесячный опыт показывают высокую эффективность работы расчетов. Каждая уничтоженная боевая машина, артиллерийское орудие или опорный пункт – это результат слаженных действий двух специалистов, действующих как единый механизм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.