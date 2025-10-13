В Кузбассе осудили сбившего пристава и сотрудника Госавтоинспекции мужчину

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд признал обвиняемого виновным по статье о посягательстве на жизнь сотрудника органов принудительного исполнения, а также по статье о применении насилия к представителю власти, передает ТАСС со ссылкой на сообщения ведомств.

Следствие установило, что обвиняемый во время ареста транспортного средства наехал на судебного пристава, после чего тот оказался на капоте машины. Мужчина продолжил движение по улицам города, пока путь не преградил грузовой автомобиль.

Попытка скрыться привела к тому, что водитель, двигаясь задним ходом, совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции. В прокуратуре подчеркнули, что суд учел общественную опасность содеянного, а также позицию государственного обвинителя.

В результате осужденному назначено наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год шесть месяцев.

В августе в Краснодарском крае подросток на питбайке совершил наезд на инспектора ДПС.

В мае в Благовещенске пьяная женщина за рулем Toyota Vista попыталась скрыться от полиции, но врезалась в столб, травмы получила ее десятилетняя дочь.