Омбудсмен Грузии вступился за россиянина из-за дискриминации со стороны фитнес-клуба
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани назвал дискриминацией отказ грузинского фитнес-клуба «Реформер» гражданину России в посещении, пока тот письменно не зафиксирует «уважение к суверенитету Грузии и Украины», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», Леван Иоселиани официально известил руководителя клуба Георгия Путкарадзе о том, что «в Грузии запрещена любая дискриминация».
Отмечается, что позиция Путкарадзе «служит личным целям» и является «спекуляцией» темой оккупации Грузии со стороны России.
В аппарате омбудсмена подчеркнули, что принятые Грузией антидискриминационные законы соответствуют Соглашению об ассоциации страны с ЕС, которое было заключеного в 2014 году.
19 сентября гражданин России обратился к омбудсмену, сообщив, что в данном фитнес-клубе его отказались обслуживать.
В ответ на запрос народного защитника Путкарадзе заявил, что это его частный бизнес, поэтому он якобы сам может определять, кто может посещать клуб, а кто нет.
«Мы не будем обслуживать представителя «страны-оккупанта», пока не будет письменно зафиксировано уважение к суверенитету Грузии и Украины», – заявил руководитель клуба.