Вербовщика по делу о теракте против офицера МО признали террористом
По делу о покушении на высокопоставленного офицера Минобороны в столице внесли в перечень террористов и вновь объявили в розыск вербовщика Саидакбара Гуломова.
Об этом сообщили документы, оказавшиеся в распоряжении ТАСС. В материалах говорится, что Гуломов, 1979 года рождения, переобъявлен в розыск.
По данным ФСБ, исполнителя завербовал Саидакбар Гуломов, находящийся в международном розыске по линии России и Узбекистана. ФСБ указало на его причастность к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России, организованному украинской военной разведкой.
В понедельник в Москве ФСБ задержала четверых подозреваемых при попытке совершения теракта, боевики по заданию украинских спецслужб собирались убить высокопоставленного офицера Минобороны.
Теракт, как указали в спецслужбе, организовывали запрещенная террористическая организация «Исламское государство*» и Украина.
Кроме того, боевик сообщил, что бомбу для совершения теракта ему передали при помощи дрона.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ