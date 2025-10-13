Вербовщика по делу о теракте против офицера МО признали террористом

Tекст: Алексей Дегтярев

Об этом сообщили документы, оказавшиеся в распоряжении ТАСС. В материалах говорится, что Гуломов, 1979 года рождения, переобъявлен в розыск.

По данным ФСБ, исполнителя завербовал Саидакбар Гуломов, находящийся в международном розыске по линии России и Узбекистана. ФСБ указало на его причастность к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России, организованному украинской военной разведкой.

В понедельник в Москве ФСБ задержала четверых подозреваемых при попытке совершения теракта, боевики по заданию украинских спецслужб собирались убить высокопоставленного офицера Минобороны.

Теракт, как указали в спецслужбе, организовывали запрещенная террористическая организация «Исламское государство*» и Украина.

Кроме того, боевик сообщил, что бомбу для совершения теракта ему передали при помощи дрона.