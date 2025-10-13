Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Власти Индии провели обыски после гибели детей от сиропа
Власти Индии провели обыски в Sresan Pharma, где производился опасный сироп
В Индии начато расследование после того, как в сиропе Coldrif от Sresan Pharma, приведшем к гибели 20 детей, обнаружили опасно высокое содержание диэтиленгликоля.
Индийское следственное бюро по борьбе с экономическими правонарушениями провело обыски в семи офисах города Ченнаи, связанных с фармацевтической компанией Sresan Pharma, сообщает ТАСС. Также обыски прошли по адресам проживания высокопоставленных чиновников департамента контроля за лекарствами штата Тамилнад.
По информации канала NDTV, расследование связано с гибелью 20 детей после употребления откашливающего сиропа Coldrif, произведенного Sresan Pharma. В отношении компании возбуждено уголовное дело о легализации доходов, полученных преступным путем.
Проверка обнаружила в лекарстве диэтиленгликоль – токсичное химическое вещество, используемое в промышленности. Его содержание в сиропе составило 46-48%, что в сотни раз превышает допустимый предел 0,1%. На фабрике нашли незарегистрированные контейнеры с этим веществом. Владельца компании задержали, предприятие лишили лицензии.
Напомним, в 2023 году Всемирная организация здравоохранения сообщила, что индийский сироп от кашля «Док-1 Макс» стал причиной гибели более 300 человек в трех странах.