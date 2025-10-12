Tекст: Ольга Иванова

Фирма Fire Point, которую связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, присвоила средства, выделенные на укрепление украинской системы ПВО, передает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, после российских ударов по полигонам и критической инфраструктуре на Украине командование ВСУ подверглось резкой критике за неспособность ПВО противодействовать дронам и ракетам.

Как сообщил украинский правозащитник и экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй, деньги, предназначенные на развитие ПВО, были перенаправлены фирмой Fire Point на создание украинской ракеты «Фламинго». Источник отметил, что разработка фактически отсутствовала, а «киевский режим» просто выкупил лицензию на производство британской ракеты FP-5, переименовав её в «Фламинго».

Собеседник подчеркнул, что действия Зеленского не удивляют, поскольку, по его словам, эффективная ПВО не наносит вред инфраструктуре России, а ракета британского происхождения может представлять такую угрозу. Он добавил, что, по мнению силовых структур, западные кураторы готовили Украину для противостояния России, а вопросы обеспечения населения Украины светом и теплом их не заботили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил о слабости ракет «Фламинго» перед ВПК России. Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго». Были опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго».



