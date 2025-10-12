Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.6 комментариев
Скончался разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
Юрий Бармаков, известный конструктор ядерных боеприпасов и Герой Труда России, ушел из жизни на 94-м году.
О смерти видного российского ученого и конструктора сообщил Всероссийский НИИ автоматики имени Духова, передает РИА «Новости».
Юрий Бармаков был первым заместителем научного руководителя института, обладателем званий Героя Труда России, заслуженного деятеля науки РФ, а также лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР.
В институте подчеркнули, что его уход стал невосполнимой утратой для научного коллектива и всей отрасли. Бармаков посвятил жизнь разработке и совершенствованию ядерных боеприпасов в интересах национальной безопасности страны.