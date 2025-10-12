В Казани определят 100 победителей конкурса наставников «Быть, а не казаться»

Tекст: Дарья Григоренко

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил: «В этом году на конкурс Роспатриотцентра Росмолодежи «Быть, а не казаться» подано более 70 тыс. заявок, а в финал прошли 400 наставников из 79 регионов страны. По итогам 100 победителей войдут в кадровый резерв молодежной политики и получат поддержку своих проектов. Наставниками становятся и молодые военнослужащие, в финал конкурса вышли 60 участников СВО. Наши военнослужащие – реальные образцы гражданственности, служения и ответственности, они личным примером показывают настоящую любовь и преданность Родине. Все участники, вышедшие в финал конкурса – опора системы патриотического воспитания России, и мы благодарны каждому за созидательный труд, выбор, который подчеркивает небезразличие к судьбе страны, ведь будущее, безусловно, за детьми и молодежью».

Наставники также продемонстрируют свои компетенции и попрактикуются в организациях по работе с детьми и молодежью. Директор Роспатриотцентра Елена Беликова заявила, что финал в Казани служит мощным импульсом для развития системы наставничества в России. Она отметила особую роль наставников-ветеранов боевых действий в преемственности поколений.

Участники конкурса встретятся с известными деятелями, такими как народный артист России Эдгард Запашный, писатель Олег Рой и тележурналист Александр Смол. Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров подчеркнул, что конкурс стал площадкой для демонстрации лучших практик воспитания подрастающего поколения. Он добавил, что победители смогут стать партнерами региональных властей.

Центр «ВОИН» выступает соорганизатором, обеспечивая методическую поддержку и экспертизу на всех этапах конкурса. Участник проекта Александр Савин, ветеран спецоперации, подчеркнул важность конкурса для применения его военного опыта в работе с молодым поколением. Конкурс проводится по поручению Президента России второй год подряд.