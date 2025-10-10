В России выросло число вакансий с требованием навыков работы с нейросетями

HeadHunter: Выросло число вакансий с требованием навыков работы с нейросетями

Tекст: Алексей Дегтярев

С 2020 года количество вакансий с упоминанием нейросетей увеличилось почти в 10 раз, передает «Газета.Ru» со ссылкой на HeadHunter.

Такой навык становится базовым не только для специалистов ИТ-сферы, но и для креативных и сервисных работников.

Особенно часто требование владения нейросетями встречается среди копирайтеров и редакторов, где медианная зарплата составляет 78 тыс. рублей.

У дизайнеров этот показатель – 69,4 тыс. рублей, а у маркетологов – около 85 тыс. рублей. В IT-сфере умение работать с нейросетями требуется у программистов (от 160 тыс. рублей), аналитиков (около 150 тыс. рублей) и тестировщиков.

В 2025 году подобные навыки стали встречаться в вакансиях для секретарей, инженеров по качеству, учителей, мерчандайзеров и электромонтажников.

Руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова отметила, что в последние пять лет усилился тренд на востребованность сквозных навыков – умение работать с нейросетями, владение no-code-инструментами и компетенции в области этики.

«Это касается уже не только ИТ-специалистов, но и представителей самых разных профессий, включая работников сферы обслуживания и «синих воротничков». Такой сдвиг отражает развитие рынка труда и расширение круга умений, которые сотрудникам необходимо прокачивать для успешной карьеры», – сказала она.

Ранее холдинг «Росэл» (входит в Ростех) начал серийный выпуск новых серверов, предназначенных для работы с ИИ, большими данными и высокопроизводительными вычислениями.