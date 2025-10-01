  • Новость часаЧасть многоэтажки обрушилась в Нью-Йорке после взрыва
    Как российскую пехоту изменила спецоперация
    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США
    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными
    Мошенники начали вызывать панику у жертв новым приемом
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания
    Израиль захватил коридор «Нецарим» и разделил пополам Газу
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    Открытие «Октоберфеста» отложено по решению полиции Мюнхена
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    14 комментариев
    1 октября 2025, 18:52 • Новости дня

    Состоялась премьера фильма о казачьей бригаде «Дон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На официальной площадке Первого информационного казачьего агентства «ПИКА» состоялась премьера фильма «Бригада «Дон»: казачья, железная, бессмертная». Картина посвящена службе казачьей бригады «Дон» из состава Добровольческого штурмового корпуса и раскрывает повседневную жизнь, боевую работу и духовную жизнь ее бойцов.

    Фильм знакомит зрителей с деятельностью командования, подразделений на передовой и организацией быта военных, сообщает «Лента.Ру». В съемках приняли участие командир соединения с позывным Железо, артиллеристы дивизиона «Маныч», бойцы отрядов «Оксай», «Цемла», «Егорлык», а также священник бригады Рекс, водители и связисты.

    Зрителям показана работа бригадного командного пункта: постановка задач, доклады командиров, огневые залпы и последующая смена позиций. В отдельный блок вынесен рассказ об артдивизионе «Маныч». Командир первой батареи с позывным Балтик отметил, что подразделение действует как слаженный механизм. «Для нас позор, если мы не поразили цель», – подчеркнул он.

    Отдельное внимание уделено подразделениям ПВО и противодействию беспилотникам, работе связистов и инженеров. В фильме также можно увидеть учебные тренировки, организацию дежурств, обустройство позиций и быт военнослужащих – от полевой кухни до эвакуации раненых.

    Существенная часть картины посвящена духовной стороне службы. Показано, как перед совещаниями звучит молитва, проводится освящение поклонного креста и богослужения в походном храме. Заместитель командира по работе с верующими военнослужащими с позывным Рекс сообщил, что богослужения и литургии станут регулярными.

    В фильме приведены интервью с бойцами, которые рассказывают о личных мотивах, о товарищах, не вернувшихся из боев, и о значении казачьих традиций. Командир мотопехотного подразделения Атом описывает задачи обороны и применение FPV-дронов, а командир отряда Егорлык демонстрирует строящийся подземный комплекс – «городок» с медпунктом, караульным помещением и командным пунктом, обеспечивающий безопасность личного состава.

    Финальные кадры возвращают зрителя на командный пункт: вечерние совещания, анализ прошедших суток, постановка новых задач и смена подразделений. Авторы подчеркивают – бойцы уверены в своих силах и готовы продолжать службу.


    29 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    @ Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности российских дронов над страной.

    «Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

    В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение  Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

    Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

    «[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил политолог профессор Алессандро Орсини.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

    «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

    Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение в 2022 году, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

    «Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

    По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

    «В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

    Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Комментарии (20)
    1 октября 2025, 11:01 • Видео
    Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

    Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломат Австрии вскоре покинет Россию в качестве ответа на аналогичный шаг Вены в отношении российского сотрудника, заявил российский МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что Москва традиционно реагирует зеркальными мерами на подобные действия других государств, передает ТАСС. О соответствующем решении уже уведомили австрийскую сторону, в ближайшее время один из австрийских представителей аналогичного уровня покинет территорию России.

    Ранее агентство APA сообщило, что российский дипломат был объявлен персоной нон-грата и уже покинул территорию Австрии, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, принятое решение связано с тем, что российский дипломат якобы неоднократно контактировал с работником австрийской нефтегазовой компании OMV. Этот сотрудник, как отмечается, сейчас уже уволен.

    В марте прошлого года Австрия приняла решение выслать двух российских дипломатов «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».

    Комментарии (6)
    1 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    @ Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, а не лишь на основании слов Владимира Зеленского, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, передает Fakt.

    Навроцкий отметил, что обсуждение этого вопроса вызвано недавними заявлениями Владимира Зеленского о якобы «превращении российских танкеров в центры управления дронами, которые угрожают европейским аэропортам».

    Глава польского государства подчеркнул, что в настоящее время Балтийское море становится ареной гибридной войны, которую Россия ведет против Польши и других стран региона.

    «Вижу, что Балтика становится новой доменой гибридной войны России с Польшей и соседями. Ситуация вызывает беспокойство», – заявил Навроцкий.

    Он также подчеркнул, что не намерен принимать решения, руководствуясь только заявлениями украинского лидера.

    «Подобные решения нельзя принимать только из-за слов Зеленского, поскольку они несут серьезные социальные и экономические последствия. Безопасность важнее всего, но необходимы консультации с военными», – добавил президент Польши.

    Навроцкий отметил, что обсуждение возможной блокировки Балтики будет вестись с военными экспертами и министром Славомиром Ценцкевичем, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

    Кроме того, президент Польши прокомментировал последний указ Владимира Путина о расширении призыва в российскую армию, подчеркнув, что не исключает угроз для НАТО, но считает, что усиление обороноспособности – лучшая гарантия мира.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. СВР ранее сообщила, что Украина рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    Комментарии (5)
    29 сентября 2025, 15:36 • Новости дня
    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Путин одобрил выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

    В Министерстве юстиции России подчеркивали, что денонсация конвенции не приведет к снижению уровня гарантий или нарушению прав человека внутри страны, передает РИА «Новости».

    Ранее комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам.

    На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отказ от Европейской конвенции по предупреждению пыток и протоколов к ней.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    В своем Telegram-канале Матвиенко выразила мнение, что результат, при котором партия Санду получила 50%, был достигнут «на штыках» «неприкрытой брюссельской евротирании», и это «клеймо окончательной нелегитимности» для президента.

    Матвиенко считает, что каждый день пребывания Санду у власти будет приближать Молдавию к потере суверенитета. Она назвала выборы «наглой, грязной имитацией» и подчеркнула, что после этого избиратели и «работодатели» Санду находятся «исключительно в Брюсселе».

    Председатель Совфеда отметила, что народ Молдавии, который не допустили к голосованию и который видел «весь предвыборный позор», не признает этот результат. Она добавила, что теперь «реальной нелегитимностью» Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники.

    Ранее юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Сообщалось, что правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте.

    Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

    Комментарии (8)
    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Кировск в ДНР

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Пытавшийся отравить летчиков в Армавире получил пожизненный срок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный военный суд удовлетворил представление прокуратуры Краснодарского края по делу уроженца Мелитополя Егора Семенова, готовившего теракт против выпускников авиационного училища в Армавире.

    Суд апелляционной инстанции изменил ранее вынесенный приговор и назначил Семенову наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает ТАСС.

    Напомним, в 2023 году выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом.

    В прокуратуре Краснодарского края сообщали, что выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины.

    Комментарии (7)
    29 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 18,7 трлн рублей планируется выделить через Социальный фонд на пенсии, пособия и поддержку семей с учетом досрочной индексации выплат, причем индексация в 2026 году будет досрочном, сообщили в пресс-службы Министерства труда.

    Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку. Почти 13 трлн рублей выделят на пенсионные выплаты, при этом индексация пенсий будет в 2026 году досрочной, сообщили в Минтруде.

    В ведомстве отметили, что индексация страховых пенсий пройдет с первого января, а не с февраля или апреля, как это было раньше.

    Размер индексации составит 7,6%, что увеличит среднюю страховую пенсию по старости почти на две тысячи рублей – до 27,1 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

    В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.

    Комментарии (5)
    29 сентября 2025, 19:54 • Новости дня
    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал высокую оценку технологическому уровню мессенджера Max

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший менеджер американской корпорации Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер Max, подробно разобрав его технологические особенности.

    Эксперт отметил, что Max – не просто альтернатива зарубежным платформам, а фундамент будущей российской цифровой экосистемы, передают «Известия». «Max позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу – он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», – заявил Шуцман.

    По его мнению, запуск собственного мессенджера для России – вопрос национальной безопасности, и Max уже проявил себя как технологически зрелый продукт. Шуцман обратил внимание на надежную архитектуру платформы, выразив восхищение тем, как приложение выдержало резкий рост аудитории. Он также подчеркнул компактный размер приложения – около 24 мегабайт, что, по мнению эксперта, говорит о высоком качестве инженерных решений.

    Шуцман сравнил развитие Max с китайским WeChat, указав, что интеграция с государственными услугами и бизнес-приложениями создает потенциал для роста до уровня многофункционального суперприложения. Особое внимание специалист уделил цифровому ID, назвав его ключевым конкурентным преимуществом для верифицированного доступа к сервисам. Также к достоинствам платформы он отнес стабильное качество связи, использование опенсорс-технологий и безопасную работу с пользовательскими данными.

    Эксперт выделил интернационализацию как ключевое направление развития, подчеркнув, что встроенный перевод в ядро приложения сделает Max незаменимым для пользователей, говорящих на разных языках. Шуцман отметил, что наличие выделенного Центра безопасности подтверждает серьезное отношение проекта к защите персональных данных.

    В заключение Шуцман советует воспринимать Max не только как мессенджер, а как стратегически важный инструмент для создания защищенного, суверенного цифрового пространства России. По его словам, платформа способна стать масштабируемым центром коммуникаций и цифровых услуг, отражая серьезные намерения страны в построении собственного цифрового будущего.

    Ранее Мax запустил цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (11)
    30 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова назвала «биполяркой» слова украинского омбудсмена о росте числа русскоязычных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что число граждан, говорящих на русском языке, в стране вновь увеличивается.

    Она с иронией поставила под сомнение достоверность методов, которыми украинские власти определяют количество русскоязычных граждан, и назвала происходящее «биполярным расстройством».

    «Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией

    Орбан: Венгрия и Евросоюз не участвуют в конфликте с Россией

    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни Венгрия, ни Евросоюз не находятся в состоянии войны с Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Он подверг критике слова главы польского правительства Дональда Туска, который охарактеризовал украинский конфликт как «войну всего Запада», передает ТАСС. По мнению венгерского премьера, риторика о войне Евросоюза с Россией создает угрозу для европейцев и способствует эскалации напряженности.

    «Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия – нет. Как и Европейский союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо», – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к Туску.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Министр также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Названы доходы бюджета России от НДС в 2026 году

    Спрогнозирован рост доходов бюджета России от НДС до 20,7 трлн рублей к 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступления доходов от налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет России в 2026 году составят 17,5 трлн рублей, в 2027 году – 19,3 трлн рублей, а в 2028 году – 20,7 трлн рублей.

    Эти цифры содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы, передает ТАСС.

    В тексте отмечено, что динамика прогнозируемых поступлений внутреннего НДС зависит от проектируемых изменений налогового законодательства, включая изменения основной ставки налога и порядка уплаты его при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме того, значение имеет увеличение номинального объема ВВП и изменение структуры налоговой базы.

    В документе также объясняется, что поступления ввозного НДС будут расти за счет увеличения стоимостных объемов импорта, изменений его структуры, а также положительного влияния курса доллара. Проектируемое повышение основной ставки налога и внедрение системы подтверждения ожидания товаров при поставках из стран ЕАЭС также повлияют на динамику поступлений.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил об ожидаемых доходах бюджета из-за налога на игорный бизнес и предложенного снижения порога по НДС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии рисков для инвестклимата из-за повышения НДС.

    Напомним, Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России.

    Комментарии (32)
    29 сентября 2025, 22:33 • Новости дня
    Умер автор песен «Зурбаган» и «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский
    @ Владимир Грановский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Автор и исполнитель десятков песен, обладатель звания заслуженного артиста РСФСР Юрий Чернавский умер в 77 лет, о чем сообщила его семья на странице композитора в соцсети.

    «Двадцать девятого сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский – замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», –  сказано в сообщении соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Семья попросила всех, кто знал Чернавского, сохранить о нем светлые воспоминания.

    Юрий Чернавский родился в Тамбове 17 марта 1947 года, профессиональное музыкальное образование получил в музыкальной школе Тамбова, где учился по классу скрипки, затем – в Тамбовском музыкальном училище, которое окончил в 1965 году. После учился в Тамбовском филиале Московского института культуры по классу композиции и оркестровки.

    В 1969–1973 годах играл в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утёсова, Дмитрия Покрасса.

    Когда переехал в США обучался композиции, продюсированию, аудио-кинобизнесу на мастер-классах в Голливуде.

    Играл в поп- и рок-коллективах в СССР, сотрудничал с советскими, российскими и зарубежными исполнителями, среди которых Алла Пугачева, Алексей Глызин, Владимир Пресняков, Михаил Боярский и другие.

    Его музыка звучит в кинофильмах и мультфильмах, таких, как «Выше Радуги», «Асса» и других. Чернавский написал песню «Здравствуй, мальчик Бананан» и записал с группой «Веселые ребята» в 1982 году. Через пять лет она стала заглавным треком фильма «Асса».

    С 1994 года Чернавский жил и работал в Лос-Анджелесе, состоял в ряде профессиональных сообществ.

    Комментарии (9)
    28 сентября 2025, 22:35 • Новости дня
    Гладков сообщил, когда в Белгородской области восстановят энергоснабжение

    Tекст: Ирма Каплан

    Резервная генерация энергии в Белгородской области поддерживает работу необходимых учреждений, все специальные службы работают, оборудования и материалов достаточно, заявил в видеообращении после совещания с министрами и главами ведомств губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Все необходимые меры предприняты на федеральном уровне, занимаемся восстановлением. По работе школ и детских садов... не хочу говориться в прямом эфире, чтобы не создавать предмет для агрессии или провокаций со стороны украинцев в отношении наших детей. Постараемся во всех наших учреждениях, детских садах и школах провести», – сказал он в размещенном в Telegram-канале видео.

    Гладков добавил, что родители могут оставить детей дома, написав в школу заявление, но школы и детские сады работать будут, если будет подана электроэнергия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области возникли существенные перебои с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Кроме того, были ранены два мирных жителя.

    Комментарии (0)
    Главное
    Флаги России водрузили над Вербовым в Днепропетровской области
    Президент Румынии допустил вступление Приднестровья в ЕС в составе Молдавии
    Радиостанция «Судного дня» передала сообщение на фоне саммита ЕС
    В Польше открыли крупный тренировочный лагерь для украинских военных
    В Дании назвали передачу Швецией антидроновых систем «унизительной»
    Навка назвала переход Валиевой вызовом для своей команды
    В Москве побит полувековой рекорд атмосферного давления

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации