Состоялась премьера фильма о казачьей бригаде «Дон»

Tекст: Валерия Городецкая

Фильм знакомит зрителей с деятельностью командования, подразделений на передовой и организацией быта военных, сообщает «Лента.Ру». В съемках приняли участие командир соединения с позывным Железо, артиллеристы дивизиона «Маныч», бойцы отрядов «Оксай», «Цемла», «Егорлык», а также священник бригады Рекс, водители и связисты.

Зрителям показана работа бригадного командного пункта: постановка задач, доклады командиров, огневые залпы и последующая смена позиций. В отдельный блок вынесен рассказ об артдивизионе «Маныч». Командир первой батареи с позывным Балтик отметил, что подразделение действует как слаженный механизм. «Для нас позор, если мы не поразили цель», – подчеркнул он.

Отдельное внимание уделено подразделениям ПВО и противодействию беспилотникам, работе связистов и инженеров. В фильме также можно увидеть учебные тренировки, организацию дежурств, обустройство позиций и быт военнослужащих – от полевой кухни до эвакуации раненых.

Существенная часть картины посвящена духовной стороне службы. Показано, как перед совещаниями звучит молитва, проводится освящение поклонного креста и богослужения в походном храме. Заместитель командира по работе с верующими военнослужащими с позывным Рекс сообщил, что богослужения и литургии станут регулярными.

В фильме приведены интервью с бойцами, которые рассказывают о личных мотивах, о товарищах, не вернувшихся из боев, и о значении казачьих традиций. Командир мотопехотного подразделения Атом описывает задачи обороны и применение FPV-дронов, а командир отряда Егорлык демонстрирует строящийся подземный комплекс – «городок» с медпунктом, караульным помещением и командным пунктом, обеспечивающий безопасность личного состава.

Финальные кадры возвращают зрителя на командный пункт: вечерние совещания, анализ прошедших суток, постановка новых задач и смена подразделений. Авторы подчеркивают – бойцы уверены в своих силах и готовы продолжать службу.



