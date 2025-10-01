Bloomberg: Страны G7 готовы ужесточить санкции против нефтяного экпорта России

Tекст: Ольга Иванова

Страны Группы семи близки к соглашению об ужесточении санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Новые меры могут затронуть энергетический и военный сектора российской экономики, а также будут направлены против третьих стран, сотрудничающих с Москвой.

«Мы согласились, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, который является основным источником ее доходов», – говорится в проекте соглашения. Обсуждается возможность введения новых ограничений против российских нефтяных компаний и т.н. теневого флота, который помогает транспортировать нефть в обход действующих санкций.

Bloomberg отмечает, что окончательное решение может быть принято в ближайшее время. Введение дополнительных ограничений рассматривается на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и попыток западных стран усилить экономическое давление на власти России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза планируют в 19-й пакет санкций включить меры по ограничению поездок не только российских дипломатов, но и всех сотрудников диппредставительств России и членов их семей.