В Чувашии пожар уничтожил кафе, погибла женщина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожар вспыхнул в одноэтажном здании кафе на улице Чернышевского в Канаше, передает ТАСС.

По данным ГУ МЧС по региону, возгоранием была охвачена летняя веранда и кровля общей площадью 400 кв. метров. На месте обнаружено тело погибшей. Предварительно установлено, что после эвакуации посетителей и персонала женщина вернулась в здание и погибла.

К тушению пожара привлечены около 20 спасателей и семь единиц техники МЧС. Сейчас угрозы распространения огня на соседние дома нет, ситуация находится под контролем экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар повредил кафе и несколько торговых палаток в парке Анапы. В Москве загорелось здание, где располагались чайхана и супермаркет. В Башкирии крупный пожар произошел в одном из местных кафе.