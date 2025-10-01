Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.6 комментариев
В Чувашии пожар уничтожил кафе, погибла женщина
В Канаше в Чувашии пожар охватил 400 кв. метров кафе, где после эвакуации посетителей обнаружено тело погибшей женщины, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Пожар вспыхнул в одноэтажном здании кафе на улице Чернышевского в Канаше, передает ТАСС.
По данным ГУ МЧС по региону, возгоранием была охвачена летняя веранда и кровля общей площадью 400 кв. метров. На месте обнаружено тело погибшей. Предварительно установлено, что после эвакуации посетителей и персонала женщина вернулась в здание и погибла.
К тушению пожара привлечены около 20 спасателей и семь единиц техники МЧС. Сейчас угрозы распространения огня на соседние дома нет, ситуация находится под контролем экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар повредил кафе и несколько торговых палаток в парке Анапы. В Москве загорелось здание, где располагались чайхана и супермаркет. В Башкирии крупный пожар произошел в одном из местных кафе.