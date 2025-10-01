Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.3 комментария
Губернатор: Пожар на Ярославском НПЗ не связан с атакой беспилотников
На нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области возник пожар техногенного характера, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Он уточнил, что инцидент не связан с атаками беспилотников, несмотря на беспокойство местных жителей.
По словам губернатора, «атак БПЛА сегодня зафиксировано не было». Причины пожара носят исключительно техногенный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе. ВСУ ранее пытались атаковать беспилотником нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. На дроне, который пытался атаковать НПЗ в Ярославле, специалисты обезвредили взрывчатку.