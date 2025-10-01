Энергодар остался без воды из-за аварии на оборудовании

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Энергодаре произошла авария на электротехническом оборудовании, в результате чего в городе временно прекратилась подача воды, передает РИА «Новости». Пухов сообщил, что специалисты начали поиск и устранение повреждения.

Пухов обратился к жителям с просьбой сохранять терпение и заверил, что проблема будет решена максимально быстро. По его словам, работы по восстановлению водоснабжения уже ведутся и власти контролируют ситуацию.

