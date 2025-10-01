Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Энергодар остался без воды из-за аварии на оборудовании
Жители Энергодара временно лишились доступа к воде из-за технической неисправности, специалисты уже работают над восстановлением подачи, сообщил глава администрации Энергодара Максим Пухов.
По его словам, в Энергодаре произошла авария на электротехническом оборудовании, в результате чего в городе временно прекратилась подача воды, передает РИА «Новости». Пухов сообщил, что специалисты начали поиск и устранение повреждения.
Пухов обратился к жителям с просьбой сохранять терпение и заверил, что проблема будет решена максимально быстро. По его словам, работы по восстановлению водоснабжения уже ведутся и власти контролируют ситуацию.
