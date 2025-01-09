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Путин поблагодарил коммунальщиков за оперативное устранение аварий в праздники
Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам коммунальных служб, которые устраняли аварии в сфере энергетики и ЖКХ в праздничные дни.
Путин на совещании с членами правительства поблагодарил работников коммунальных служб за их труд в праздничные дни, сообщает ТАСС.
Президент подчеркнул, что несмотря на то, что большинство людей в стране отдыхали, сотрудники коммунальных служб, министерств и местных органов власти продолжали работать над устранением аварий. «Это часто связано с большими трудностями, тем не менее задачи выполняются. Спасибо большое», – сказал Путин.
Он выразил надежду, что работники сферы ЖКХ будут продолжать оперативно реагировать на аварии в любое время, вне зависимости от того, происходят ли они в праздничные или обычные дни.
Напомним, в канун Нового года в Чувашии из-за метели и сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в шести муниципальных округах, оставив без света почти 10 тыс. человек, а на прошлой неделе сильный ветер оставил без света 250 населенных пунктов в Новгородской области.