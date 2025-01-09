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    9 января 2025, 15:35 • Новости дня

    Путин поблагодарил коммунальщиков за оперативное устранение аварий в праздники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам коммунальных служб, которые устраняли аварии в сфере энергетики и ЖКХ в праздничные дни.

    Путин на совещании с членами правительства поблагодарил работников коммунальных служб за их труд в праздничные дни, сообщает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что несмотря на то, что большинство людей в стране отдыхали, сотрудники коммунальных служб, министерств и местных органов власти продолжали работать над устранением аварий. «Это часто связано с большими трудностями, тем не менее задачи выполняются. Спасибо большое», – сказал Путин.

    Он выразил надежду, что работники сферы ЖКХ будут продолжать оперативно реагировать на аварии в любое время, вне зависимости от того, происходят ли они в праздничные или обычные дни.

    Напомним, в канун Нового года в Чувашии из-за метели и сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в шести муниципальных округах, оставив без света почти 10 тыс. человек, а на прошлой неделе сильный ветер оставил без света 250 населенных пунктов в Новгородской области.

    7 января 2025, 07:28 • Новости дня
    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России

    Министр финансов США Йеллен предостерегла Китай от поддержки России в конфликте на Украине

    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Китай предоставит России материальную поддержку в конфликте на Украине, Пекин ждут «значительные последствия», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

    Минфин США сообщил, что Йеллен «подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании», передает ТАСС.

    Йеллен также заявила о серьезной обеспокоенности из-за вредоносной активности в киберпространстве, которую, по версии Вашингтона, финансируют власти Китая.

    Кроме того, США раскритиковали Китай за использование методов, которые считают нерыночными. Йеллен заявила, что они наносят ущерб американским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, G7 решила усилить давление на Китай из-за предполагаемой поддержки действий России на Украине. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.

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    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента, сообщает ТАСС.

    В интервью каналу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    7 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

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    6 января 2025, 17:16 • Новости дня
    ВСУ сорвали эвакуацию из Малой Токмачки

    Рогов: Украинские войска не позволили эвакуировать жителей Малой Токмачки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей из села Малая Токмачка, несмотря на попытки российской стороны предоставить гумкоридор, рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей из села Малая Токмачка на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что в Малой Токмачке остаются десять мирных жителей. Командование российской 58-й армии пыталось обратиться к украинскому гарнизону с просьбой выпустить людей, отправив дрон с громкоговорителем. Однако, как добавил Рогов, украинские бойцы сбили дрон и продолжают удерживать население.

    Он заверил, что российские войска были готовы обеспечить безопасный гуманитарный коридор для эвакуации жителей в сторону села Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье «Дозор» обвинило ВСУ в насильственной эвакуации жителей и расстрелах в зоне боевых действий на Украине. Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы.

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    7 января 2025, 00:27 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Рождеством
    Путин поздравил россиян с Рождеством
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил граждан России и других православных верующих с Рождеством Христовым.

    В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, сказано: «Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки».

    По словам главы российского государства, в рождественские дни люди «всем сердцем» чувствуют значение «отеческих, семейных традиций, передающихся из поколения в поколение».

    Он указал на «огромную созидательную роль» Русской православной церкви и других христианских конфессий России «в единении народа». Они важны для «сбережения нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия», заявил Путин.

    Кроме того, президент подчеркнул «вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи». Он отметил их значение для утверждения в обществе заботы о ближнем, милосердия, сострадания и «поддержки тех, кто нуждается в помощи и внимании». По словам российского лидера, «эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания».

    «Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», – заявил Путин.

    Напомним, Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, это храм-памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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    7 января 2025, 02:57 • Новости дня
    Вэнс в ответ на вопрос о разговоре Трампа с Путиным предложил «расслабиться»

    Вице-президент США Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    На вопрос о том, планирует ли Трамп поговорить с Путиным, Вэнс с улыбкой ответил: «Расслабьтесь, ребята», – передает ТАСС.

    Этот комментарий прозвучал сразу после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, где была утверждена победа Трампа на президентских выборах.

    После заседания Вэнс провел время в общении с американскими законодателями. В частности, он сфотографировался с несколькими членами Конгресса, включая Марджори Тейлор-Грин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах.

    Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

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    9 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, который включает меры по увеличению доходов граждан, повышению рождаемости и обеспечению технологического суверенитета.

    В Telegram-канале кабмина указано, что Мишустин подписал документ, который будет служить главным ориентиром в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

    План определяет стратегические приоритеты и показатели на ближайшие 12 лет. Он имеет межведомственный и межотраслевой характер, включая майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, а также дорожные карты.

    «Единый план носит межведомственный и межотраслевой характер», – пояснили в кабмине.

    Документ нацелен на решение долгосрочных задач, таких как экономический рост в условиях вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни.

    Для оперативного реагирования на вызовы предусмотрена гибкая цифровая модель управления, которая позволит ежемесячно мониторить реализацию мероприятий и анализировать причины отклонений.

    Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей и координацию мер. Они также будут управлять процессом и обеспечивать обратную связь от граждан и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году.

    Кроме того, президент поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

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    6 января 2025, 20:28 • Новости дня
    Турция выразила готовность принять переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турция готова стать посредником в переговорах по Украине, но не предложила конкретного плана для их проведения, сообщил источник в МИД страны.

    Источник отметил, что страна всегда стремилась к справедливому и устойчивому миру через переговоры и дипломатические усилия. В прошлом Турция уже организовывала встречи сторон конфликта в Анталье и Стамбуле, что приблизило их к мирному соглашению, передает РИА «Новости».

    По его словам, Турция готова вновь выступить в роли посредника и предоставить площадку для переговоров, если стороны придут к взаимному согласию по формату и параметрам. Однако, на данный момент, Турция не предложила никакого конкретного плана решения конфликта. Представитель МИД подчеркнул важность открытия пространства для дипломатии в продолжающемся уже четыре года конфликте.

    Ранее Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    7 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца в Москве
    Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца в Москве
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, это храм-памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщают информационные агентства.

    В столице президент проводит Рождество в четвертый раз за 25 лет, передает ТАСС.

    Путин встретил праздник вместе участниками СВО, волонтерами, а также их семьями, с которыми он ранее уже встречался в рамках мероприятий к Году семьи. В частности, вместе с главой государства Рождество встречали ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Иван Багров с племянницей, действующий участник СВО Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения «Движения Первых» Ариана Барановская с мамой.

    Напомним, в 2024 году Путин встретил Рождество в домовой церкви в Ново-Огареве вместе с семьями погибших в спецоперации Героев России. В 2023 году на Рождество он посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле.

    Храм был заложен патриархом Алексием II 9 мая 1994 года. Открытие приурочили к 50-летию со дня Победы, 6 мая 1995 года патриарх Алексий II совершил чин Великого освящения.

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    7 января 2025, 01:32 • Новости дня
    Путин приехал в храм Христа Спасителя
    Путин приехал в храм Христа Спасителя
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретился в храме Христа Спасителя с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Путин прибыл в храм Христа Спасителя после того, как посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца, передает ТАСС.

    «Президент прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха с праздником Рождества Христова», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала «Россия 1», который показал кадры встречи.

    Как рассказал позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин попросил патриарха освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены в алтаре храма Христа Спасителя. Патриарх исполнил просьбу главы государства. Президент сообщил, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи в зоне СВО.

    Напомним, патриарх провел рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. Он поздравил граждан России и других православных верующих с праздником.

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    6 января 2025, 17:45 • Новости дня
    Российская ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Минобороны: Российская ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, проникших в воздушное пространство Белгородской и Курской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей. Инцидент произошел 6 января в период с 13.00 до 16.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской и Курской областями четыре беспилотника.

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    9 января 2025, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Минобороны: Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 15 украинских дронов, перехваченных над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что пять дронов были сбиты в Белгородской области, один был уничтожен над Брянской областью, а девять – над Краснодарским краем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. До этого российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

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    7 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью утром 7 января, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные средства российской противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат.

    Инцидент произошел над территорией Белгородской области в период с 6.30 до 9.00 мск.

    Накануне российские средства ПВО смогли уничтожить два украинских беспилотника, которые проникли в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.

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    7 января 2025, 12:42 • Новости дня
    Путин созвонился с девочкой из ДНР, мечту которой исполнил в рамках «Елки желаний»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с 15-летней Ариной Порхал из Горловки ее поездку в Петербург, организованную в рамках проекта «Елка желаний».

    Президент позвонил девочке и поинтересовался, как проходит ее поездка в Петербург, передает ТАСС.

    В ходе разговора Путин и Арина поздравили друг друга с Рождеством. Арине удалось исполнить свою давнюю мечту посетить культурную столицу России, предоставив ей возможность познакомиться с историей и культурой города.

    Арина, ученица 9-го класса гимназии №65, рассказала президенту о своих впечатлениях. Она посетила Мариинский театр, ледовое шоу, Царское Село и Мариинский дворец.

    Путин порекомендовал девочке посетить Эрмитаж и заверил, что это будет организовано.

    Арина вместе с сестрой-опекуном и племянником прибыла в Петербург 5 января. Это их первая поездка в город. Семья начала путешествие с обзорной экскурсии, посетив Дворцовую площадь, Невский проспект и другие знаковые места.

    В спортивном комплексе «Юбилейный» они посмотрели ледовое шоу «Лебединое озеро». Также они посетили Русский музей.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Грузия и Армения поменялись местами

      Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Что ждет Украину в 2025 году

      В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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