То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.2 комментария
WSJ: Иран вывел силы из Сирии после бегства Асада
Wall Street Journal: Иран вывел силы из Сирии после бегства Асада
После свержения президента Башара Асада значительная часть иранских войск покинула Сирию, оставив большое количество военной техники и оружия, часть из которых была уничтожена или захвачена боевиками, пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, значительная часть иранских войск покинула Сирию после свержения Асада – тысячи военнослужащих иранской армии и их союзники бежали из страны, оставив значительное количество военной техники и оружия, передает РБК.
По данным WSJ, это вооружение было либо уничтожено израильскими силами, либо захвачено боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в России) и другими группировками.
Как указывают источники издания, большинство иранских солдат, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции, бежали в иракский город Эль-Кайм, тогда как часть их вылетела из Дамаска в Тегеран. Представители движения «Хезболла» отправились в Ливан.
Тем не менее, помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф отметила, что попытки иранцев вернуться не исключены, но они столкнутся с враждебной средой.
Новое правительство Сирии, контролируемое оппозиционной группировкой ХТШ, намерено не допустить возвращения иранцев. Лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа в декабре заявлял, что поражение Асада отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о решимости Турции предотвратить расчленение Сирии и сохранить ее унитарное устройство, готовясь к быстрой реакции при возникновении угрозы.
В конце декабря The Wall Street Journal писала, что новые власти Сирии пытаются восстановить разрушенную войной экономику, но сталкиваются с проблемами из-за санкций и потери контроля над нефтяными месторождениями.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ