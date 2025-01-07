WSJ: Иран вывел силы из Сирии после бегства Асада

Wall Street Journal: Иран вывел силы из Сирии после бегства Асада

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, значительная часть иранских войск покинула Сирию после свержения Асада – тысячи военнослужащих иранской армии и их союзники бежали из страны, оставив значительное количество военной техники и оружия, передает РБК.

По данным WSJ, это вооружение было либо уничтожено израильскими силами, либо захвачено боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в России) и другими группировками.

Как указывают источники издания, большинство иранских солдат, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции, бежали в иракский город Эль-Кайм, тогда как часть их вылетела из Дамаска в Тегеран. Представители движения «Хезболла» отправились в Ливан.

Тем не менее, помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф отметила, что попытки иранцев вернуться не исключены, но они столкнутся с враждебной средой.

Новое правительство Сирии, контролируемое оппозиционной группировкой ХТШ, намерено не допустить возвращения иранцев. Лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа в декабре заявлял, что поражение Асада отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о решимости Турции предотвратить расчленение Сирии и сохранить ее унитарное устройство, готовясь к быстрой реакции при возникновении угрозы.

В конце декабря The Wall Street Journal писала, что новые власти Сирии пытаются восстановить разрушенную войной экономику, но сталкиваются с проблемами из-за санкций и потери контроля над нефтяными месторождениями.