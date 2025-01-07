То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.2 комментария
Гарнизон ВСУ западнее Курахово оказался в полуокружении
Рогов сообщил о полуокружении украинских войск в районе села Дачное в ДНР
Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, оказались в полуокружении в районе села Дачное, что подтверждает продвижение российских сил к западным границам региона, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, остатки гарнизона украинских войск, выбитого российскими вооруженными силами из Курахово, оказались в полуокружении в районе села Дачное, передает РИА «Новости».
По словам Рогова, российские силы продолжают продвижение в западном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР, а министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении, выделив 5-ю и 110-ю мотострелковые бригады за их решительные действия и мужество.