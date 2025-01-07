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FT: «Угроза России» и безразличие Трампа грозят ЕС кризисом в 2025 году
Financial Times: «Угроза России» и безразличие Трампа грозят ЕС кризисом в 2025 году
Евросоюз может столкнуться с кризисом безопасности в 2025 году из-за возможного усиления «угрозы» со стороны России и «безразличия» избранного президента США Дональда Трампа к европейским вопросам, пишет британская газета Financial Times.
По информации издания, в 2025 году могут совпасть два опасных фактора – растущая угроза со стороны России и усиливающееся безразличие со стороны Америки, передает РИА «Новости».
Газета считает, что политика США при Трампе будет другой по сравнению с годами холодной войны.
Особое внимание издание обращает на советников Трампа, которые открыто заявляют о намерениях перебросить военные силы из Европы в Азию.
Кроме того, НАТО, как подчеркивает Financial Times, сталкивается с недостатком средств противовоздушной обороны, логистики, боеприпасов и секретной связи, что может значительно усложнить участие в возможных конфликтах, подобных тем, что происходят на Украине.
Тем временем американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Маск также высказался в поддержку британской партии Reform UK, назвав ее «единственной надеждой», и призвал избирателей отдать свои голоса за эту политическую силу.