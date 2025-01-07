Financial Times: «Угроза России» и безразличие Трампа грозят ЕС кризисом в 2025 году

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, в 2025 году могут совпасть два опасных фактора – растущая угроза со стороны России и усиливающееся безразличие со стороны Америки, передает РИА «Новости».

Газета считает, что политика США при Трампе будет другой по сравнению с годами холодной войны.

Особое внимание издание обращает на советников Трампа, которые открыто заявляют о намерениях перебросить военные силы из Европы в Азию.

Кроме того, НАТО, как подчеркивает Financial Times, сталкивается с недостатком средств противовоздушной обороны, логистики, боеприпасов и секретной связи, что может значительно усложнить участие в возможных конфликтах, подобных тем, что происходят на Украине.

Тем временем американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Маск также высказался в поддержку британской партии Reform UK, назвав ее «единственной надеждой», и призвал избирателей отдать свои голоса за эту политическую силу.