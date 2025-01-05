Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.9 комментариев
The Times: В НАТО встревожены слабостью ПВО Британии
Британские власти не выделяли средства на противоракетную оборону на протяжении многих лет, это делает военные объекты уязвимыми для атак, заявили источники издания The Sunday Times.
Проверка боеготовности страны, проведенная экспертами НАТО, выявила необходимость увеличения инвестиций в противовоздушную оборону для защиты критической инфраструктуры и военных баз, сообщили собеседники The Sunday Times, передает ТАСС.
По итогам проверки подготовлен черновой доклад Capability Target 2025, призывающий увеличить инвестиции.
Группа международных специалистов, возглавляемая бывшим генсеком НАТО Джорджем Робертсоном, также обнаружила проблемы в обороне. Их отчет планируется обнародовать весной вместе с предложениями по улучшению положения.
Источники сообщили изданию, что у Британии отсутствуют наземные средства ПВО для защиты критически важных объектов от баллистических ракет.
Британское минобороны выразило беспокойство относительно безопасности своих военных баз на Кипре. События на Украине и в Израиле подчеркивают необходимость усиления защиты. В случае попадания баллистических ракет в руки вооруженных группировок из Ливии Лондон также может оказаться под угрозой.
Пока что Британия полагается на шесть эсминцев типа 45, вооруженных системой Sea Viper и ракетами Aster. В 2023 году эсминец HMS Diamond сбил баллистическую ракету хуситов в Красном море. Однако эксперты считают, что он не способен защитить от ракет большой дальности.
Между тем в интервью ТАСС
Напомним, один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдулла Агар заявил, что испытание новой российской ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении продемонстрировало серьезную угрозу для Запада. Он отметил, что боеприпас стал мощным сигналом не только для Украины, но и для Британии и континентальной Европы.