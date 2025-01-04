Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач

Эксперт рассказал о причинах отказа Бербок в рукопожатии в Дамаске

Эксперт Тарасов: За отказом пожать руку Бербок в Сирии стоят серьезные проблемы

Tекст: Андрей Резчиков

«Сейчас много рассуждают о том, почему Бербок не пожали руку в ходе визита в Сирию. Это экзотика, но за ней вылезают очень серьезные проблемы», – считает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа.

С точки зрения протокола, отметил эксперт, отказ пожать Бербок руку был нарушением. По его словам, представители новых сирийских властей «переводят все на исламский лад и пытаются вводить некоторые нормы шариата». «Неслучайно после этого появились комментарии о том, что в Сирии правит «сирийский «Талибан», хотя я не припомню, чтобы талибы вели себя таким образом», – добавил собеседник.

Судя по комментариям в арабской прессе, в ходе визита в Дамаск Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро пытались «дискредитировать Россию, обозначить преступления Башара Асада против человечности». «Но сирийская сторона не поддержала эту тему... Были сделаны декларативные заявления по курдам, христианам, по российским базам. Визит оказался никаким, его можно назвать провальным», – подчеркнул Тарасов.

По мнению эксперта, этот визит похож на попытку разобраться в причинах падения режима Асада, «провести дипломатическую разведку и не более того».

«Асад был более выгоден Европе, он был представителем светского режима и более договороспособный с Западом. Поэтому никто толком не может объяснить причины его свержения. И теперь вместо Асада пришли джихадисты, а джихад представляет большую опасность для Европы, Израиля и даже США», – рассуждает политолог.

Тарасов пояснил, что ни Германия, ни Франция «не ведут самостоятельной игры на сирийском направлении». «Там сейчас три важных игрока. Это Израиль, США и Турция. Сейчас также начинает активно подключаться арабский фактор, скорее всего, через Саудовскую Аравию», – считает спикер.

«Сирийский режим вряд ли рассчитывает на поддержку со стороны Европы... Дамаск поддерживает активные контакты с Саудовской Аравией, потому что оказать реальную финансовую поддержку по восстановлению экономики могут только богатые арабские нефтедобывающие страны. Европа может формально отказаться от санкций и выдавать кредиты на определенных условиях», – пояснил эксперт.

Визит министров иностранных дел Германии и Франции Анналены Бербок и Жан-Ноэля Барро состоялся в пятницу. Это первое посещение Сирии европейскими министрами после падения режима Башара Асада. Встречавшие министров представители сирийских властей, в частности лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, отказались от рукопожатия с Бербок. У Барро таких сложностей не возникло.

Как отметили немецкие наблюдатели, раньше такое могло произойти только в Иране и до недавнего времени в Саудовской Аравии, где у власти находятся крайне консервативные политики.

Депутат Бундестага Севим Дагделен (Союз Сары Вагенкнехт) назвала визит Бербок «черным днем для германской внешней политики» и отметила, что министр даже позволила себе шутки над ситуацией, в которой ей было отказано в рукопожатии представителями новых сирийских властей. Она назвала такое унижение «ужасным поощрением для исламистов в Германии».

Перед прилетом в Дамаск Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Дипломат выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.