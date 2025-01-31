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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 13:19 • Новости дня

    Песков отказался раскрыть темы послания Путина Федеральному собранию

    Песков подтвердил подготовку послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что идет подготовка к посланию Владимира Путина Федеральному собранию, однако отказался раскрыть его темы, подчеркнув, что даты будут объявлены позже.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал предварительно анонсировать темы предстоящего послания Владимира Путина, которое президент представит парламенту, сообщает ТАСС. Песков подтвердил, что подготовка к этому важному событию уже ведется.

    «Мы вчера об этом говорили, темы мы никогда не анонсируем», – заявил он, подчеркнув, что окончательные даты события будут объявлены позже.

    Подготовка послания президента является важным этапом в политической жизни страны. Как отметил Песков, она идет планомерно и без сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию.

    28 января 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года

    Путин: Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года во избежание кровопролития

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной 2022 года Россия начала отвод войск из-под Киева в рамках переговоров с Украиной во избежание кровопролития, несмотря на риск обмана со стороны Киева.

    Путин рассказал, что Украина весной 2022 года была готова подписать мирные соглашения, но некоторые европейские лидеры в разговорах с ним говорили, что Киев не может подписать соглашение «с пистолетом у виска». Для этого они просили отвести войска от Киева.

    «Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен – так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    «Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – прим. ВЗГЛЯД) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы

    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией. При этом сам Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, отметил президент.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ [о запрете ведения переговоров с РФ], он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.

    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что переговоры с украинской стороны может вести кто угодно, если «если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», но подписывать документы по их итогам должны люди, уполномоченные украинским государством, чья легитимность подтверждена юридически.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Он вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    28 января 2025, 18:12 • Новости дня
    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»

    Путин приехал на завод «АвтоВАЗа» в Тольятти

    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти, где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра».

    Путин в ходе поездки в Самарскую область осмотрел новую модель автозавода «Лада Искра», которая готовится к серийному выпуску. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

    Кроме того, главе государства покажут перспективные модели автомобилей, которые планируются к выпуску. В график включено краткое общение с работниками предприятия.

    В рамках рабочей поездки Путин должен посетить научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин во вторник намерен обсудить вопросы развития российского автомобилестроения.

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    28 января 2025, 18:56 • Новости дня
    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин лично оценил новые модели автомобилей «Б+ кросс» и «е-Нива» во время визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти.

    В ходе визита на предприятие глава государства ознакомился с двумя новыми моделями тольяттинского завода: городским кроссовером «Б+ кросс» и полноприводным электромобилем «е-Нива», сообщает Telegram-канал Кремля.

    До этого Путин ознакомился с предсерийным автомобилем «Лада Искра».

    Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин во вторник намерен обсудить вопросы развития российского автомобилестроения.

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    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла решение обратиться в Конгресс США и ООН с требованием расследовать слова журналиста Такера Карлсона о возможной подготовке администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина.

    В пресс-службе Госдумы пояснили, что обращение должно подчеркнуть необходимость тщательной проверки информации, озвученной Карлсоном, передает ТАСС.

    «ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», – заявили в пресс-службе.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление.

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    28 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, что могло бы предотвратить начало боевых действий.

    «Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится», – сказал российский лидер, его слова приводит ТАСС.

    По его словам, тогда бы не было «никаких боевых действий, никакой войны», однако Киев решил: «Нет, будем воевать». «Но тем не менее на переговоры сразу же согласились – это было еще в конце февраля 2022 года», – отметил Путин.

    «Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева, кстати говоря, как раз с подписью главы переговорной группы в Украине. И именно эти украинские предложения – я хочу это подчеркнуть, это очень важно – легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля», – сказал Путин.

    При этом президент отметил, что вывод войск из-под Киева Россия начала в конце марта - часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. «Четвертого апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля. Тогда, когда войск российских у Киева уже не было», – пояснил Путин.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

    Коментарии (6)
    30 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин оценил потенциал межрегиональных перевозок речным транспортом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку проекту «Речные магистрали», который предполагает развитие межрегиональных пассажирских перевозок речным транспортом.

    Путин поддержал проект «Речные магистрали» в ходе встречи с главой Минтранса Романом Старовойтом, передает ТАСС. Президент отметил «хороший потенциал» проекта, заслушав доклад министра.

    Старовойт подчеркнул, что речной транспорт в России оставался вне внимания с конца девяностых, несмотря на его востребованность в межрегиональных перевозках. Проект «Речные магистрали» будет реализовываться в пять этапов до 2030 года с участием российских регионов при поддержке федерального центра.

    Министр сообщил, что в текущем году на субсидируемые маршруты пилотных субъектов направлено порядка 150 млн рублей. Планируется подписание соглашений с регионами и проведение дноуглубительных работ, для чего уже приобретено 18 земснарядов.

    Старовойт также доложил о строительстве Багаевского гидроузла на реке Дон и Городецких шлюзов на Волге. Министр подчеркнул, что проект должен охватывать как пассажирские, так и грузовые перевозки, поскольку потенциал речного транспорта сопоставим с автомобильным грузовым перевозками.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса Старовойтом.

    В ходе встречи Старовойт сообщил, что строительство ВСМ Москва – Петербург идет по графику и завершится в срок.

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    28 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Путин поручил оперативно «открыть небо» для гражданских беспилотников
    Путин поручил оперативно «открыть небо» для гражданских беспилотников
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускоренного «открытия неба» для гражданских беспилотников.

    «Прежде всего необходимо скорее, как говорят специалисты, «открыть небо» для гражданских беспилотников», – подчеркнул российский лидер на совещании по развитию беспилотных технологий, передает ТАСС.

    «Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов, – сказал глава государства. – Прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет».

    На этом же совещании глава государства обозначил, что к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. «В этой, безусловно, перспективной сфере нам нужно быть не просто самодостаточными и обеспечивать отечественную промышленность и экономику в целом различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в нашей стране», – указал Путин.

    Сейчас в стране 15 центров производства беспилотников. За десять лет их число планируется увеличить до 48. В рамках нацпроекта по развитию беспилотных систем более 400 отечественных компаний стали резидентами научно-производственных центров, где создаются мощности для исследований и производства БПЛА.

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    28 января 2025, 21:17 • Новости дня
    Путин заявил о «почти нулевом» суверенитете Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится через месяц-два, если Киев лишится вооружений и финансовой поддержки Запада. Он сказал, что в этом смысле у Украины «почти нулевой» суверенитет.

    Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быстро закончиться при определенных условиях, передает ТАСС.

    «Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», – сказал он.

    «В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – добавил президент.

    Ранее Путин указывал, что в данный момент переговоры с Украиной будут нелегитимными, поскольку в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины из-за окончания конституционных сроков его пребывания у власти.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после 20 мая 2024 года Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, хотя сам он это не признает. При этом украинские власти сейчас умалчивают о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться.

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    28 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками «АвтоВАЗа» заявил, что его поручение о пересадке чиновников на автомобили отечественного производства пока не выполнено в полном объеме.

    Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении должна быть доведена до конца, несмотря на имеющиеся трудности, передает ТАСС.

    «Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», – отметил Путин.

    По его словам, одной из главных проблем является сложность в определении того, что именно считать произведенной в России машиной. В этой связи специалисты занимаются разработкой критериев, которые позволят более четко определить уровень локализации автомобилей. Путин заверил, что лично участвует в работе над этой задачей.

    Он выразил уверенность в необходимости пересадки чиновников на российские автомобили, отметив, что такая идея уже получила соответствующее продолжение.

    Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Главе государства также презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива».

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    28 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена

    Дробницкий: В администрации Байдена каждая группировка делала то, что хотела

    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена продемонстрировала полный распад госуправления. В такой ситуации в Белом доме могли на самом деле вынашивать идею убийства президента России. Впрочем, Такер Карлсон, выступивший с обвинением в адрес демократов, мог таким образом предостеречь американцев от возможного возвращения либеральных элит из окружения Байдена, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «США организовывали покушения на многих своих оппонентов», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Однако, как уточнил собеседник, в случае с Россией речь идет о великой ядерной державе, и убийство российского лидера стало бы casus belli.

    «Грозило ли посягательство на жизнь, скажем, Фиделя Кастро Вашингтону войной с Кубой? Белым домом проводилась негласная черта между манипулированием политической ситуацией внутри стран, которые не могут бросить вызов Штатам, и ведением такой же политики в отношении серьезных акторов», – пояснил собеседник.

    «Планы по убийству президента России – это очевидная игра на ядерную войну. США этого всегда остерегались», – считает эксперт. Впрочем, по его словам, бывшая администрация Байдена продемонстрировала полный распад госуправления, когда «каждая группировка делала то, что она хотела». На этом фоне Дробницкий допускает, что идея покушения могла так или иначе появиться у американских чиновников.

    «В любой другой администрации до Байдена такое сложно представить. Но при 46-м президенте правила внутренней игры, которые существовали десятилетиями, могли расшататься», – отметил спикер. Политолог также напомнил слова Карлсона о том, что для бывшего руководства Белого дома «хаос стал защитным экраном».

    В этой связи собеседник обратил внимание на фигуру Энтони Блинкена. «Он – главный «ястреб» в администрации Байдена. Сам экс-госсекретарь и его окружение стремились к максимальному обострению украинского кризиса с ползучим вхождением Соединенных Штатов в конфликт. На замечания, что эскалация может привести к серьезным последствиям, тот отвечал, что опасностей не видит», – напомнил Дробницкий.

    В то же время заявление американского журналиста могло быть сделано «для красного словца». «Карлсон не привел каких-либо доказательств и подробностей. Возможно, он исходил из соображений «лучше поддать больше жару» и обвинить разжигателей войны, нежели основывался на фактическом материале», – считает эксперт.

    По мнению собеседника, Карлсон также хотел предостеречь американцев, что «возможное возвращение этих либеральных интернационалистов из администрации Байдена во власть, по сути, будет означать катастрофу и может привести к третьей мировой войне». «В этом смысле журналист выступает за максимально жесткие репрессии против либеральных элит и всей либеральной бюрократии США. Стоит ожидать, что он будет продолжать в это «играть», – прогнозирует аналитик.

    «Однако если информация о попытке покушения на президента России подтвердится, то это бросит серьезную тень на все дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном. Да, к власти пришла новая администрация, и риторика Трампа в отношении предшественника достаточно горячая. Но сменяемость власти в Америке становится очень опасной вещью, потому что если вернутся демократы, то все «табуном» побегут в обратную сторону. Это делает США крайне опасной державой», – заключил Дробницкий.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел. «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне, например, на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    Комментируя это заявление американского журналиста, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы делают все необходимое для безопасности главы государства.

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    29 января 2025, 06:26 • Новости дня
    В Госдуме призвали расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина

    Володин призвал расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина

    В Госдуме призвали расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина
    @ Alexander Kazakov/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации Байдена организовать покушение на президента Владимира Путина.

    Как отметил Володин в своем Telegram, заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации бывшего президента США Джо Байдена организовать убийство Владимира Путина должны быть восприняты всерьез и тщательно расследованы.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что эти обвинения следует рассматривать как серьезнейшую угрозу глобальной безопасности. «Подготовка покушения на Путина и само обсуждение этого – преступление. Это прямой путь к началу ядерной войны», – написал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина. После этого в Совфеде оценили это заявление. По словам сенатора Андрея Климова, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – отметил он.


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    28 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин рассказал, как Зеленский вводит мировое сообщество в заблуждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин. По его словам в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Путин отметил, что переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после начала российской спецоперации, с последующими встречами в Белоруссии и Стамбуле. Путин подчеркнул, что в конце марта 2022 года Россия получила от Киева документ с предложениями, которые легли в основу мирного договора, выработанного в Стамбуле.

    По словам Путина, Россия согласилась вывести войска из-под Киева с целью недопущения серьезного кровопролития. Этот вывод был завершен 4 апреля 2022 года, а проект мирного соглашения окончательно согласован 15 апреля того же года.

    «В конце марта начали вывод войск из-под Киева двумя направлениями, двумя колоннами. Четвертого апреля вывод был закончен. Часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. 4 апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля», – сказал российский лидер.

    Практически в этот же день, несмотря на спорные моменты, российская сторона выразила готовность реализовать документ, сообщил Путин. «Дорабатывать там было уже практически нечего, там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов», – сказал президент России.

    Однако, несмотря на готовность России подписать документ, Киев взял паузу для консультаций с западными союзниками. По словам Путина, после визита тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который действовал по указанию Вашингтона, Киев отказался от подписания соглашения, решив продолжать войну.

    «Они приняли решение не подписывать соглашение. Но, повторю еще раз, 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения. Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские войска стояли под Киевом, ну совершенно некорректно. И по таким серьезным вопросам так пытаться возводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество, минимум некорректно. Это просто лишний раз подчеркивает, с кем мы имеем дело», – заключил Путин.

    Ранее Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, чтобы предотвратить начало боевых действий.

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    31 января 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

    Рябков заявил об отсутствии подвижек в организации контакта Путина и Трампа

    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

    Продвижения в организации контакта между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, сообщает ТАСС.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что вопрос о контакте лидеров двух стран задается ежедневно, однако подвижек пока не наблюдается.

    Рябков подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все публичные сигналы, поступающие из Вашингтона по различным вопросам. Эти сигналы касаются как острых, так и более долгосрочных и срочных тем.

    По его словам, возобновление прямого диалога на политическом уровне между Россией и США было бы крайне востребовано. Это подчеркнуло бы важность поддержания открытых каналов коммуникации в нынешних международных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, ранее на этой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что информации о дате телефонной беседы между Путиным и Трампом пока нет.

    Между тем Дональд Трамп отказался обсуждать свои возможные контакты с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, однако отметил, что дела по обоим направлениям идут хорошо.

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    28 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам
    Путин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    По беспилотникам России надо быть не просто самодостаточной, а войти в число глобальных лидеров к 2030 году, поставил задачу президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросам развития беспилотной авиации.

    «В этой, безусловно, перспективной сфере нам нужно быть не просто самодостаточными и обеспечивать отечественную промышленность и экономику в целом различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в нашей стране. Все это, безусловно, должно быть сделано, но наша с вами цель гораздо шире: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин посетил научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара» и ознакомился с процессом создания беспилотников.

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