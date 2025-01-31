Tекст: Александра Юдина

Дипломат прокомментировала высказывания Зеленского касательно запрета на переговоры с Россией, передает ТАСС.

По словам Захаровой, он «впрямую врет» о причинах отказа от переговорного процесса, пытаясь оправдать свое решение, принятое весной 2022 года. Тогда, по мнению дипломата, Зеленский предпочел продолжить военные действия, а не идти на мирное урегулирование.

Захарова отметила, что президент Украины на пресс-конференции 25 января заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией был вызван необходимостью предотвращения сепаратизма на Украине. Однако, как подчеркнула дипломат, в реальности это было лишь частью дезинформации. Она добавила, что в сознании Зеленского Москва якобы оказывала давление через «теневые переговорные коридоры», угрожающие независимости Украины.

По словам Захаровой, решение вывести Киев из переговоров исходило от западных стран, которые, по ее утверждению, имели свои планы по продолжению конфликта.

Она также упомянула, что некоторые западные лидеры, включая бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, говорили о необходимости убивать как можно больше русских, чтобы будущим поколениям не пришлось это делать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Рябков ранее подчеркивал, что контакты на высоком уровне между Россией и США находятся в замороженном состоянии, и отметил, что Москва продолжает прилагать усилия для налаживания диалога.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит в заблуждение украинцев и мировое сообщество, заявляя, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда российские войска стояли под Киевом, хотя на самом деле он был подписан позже, после отвода войск.