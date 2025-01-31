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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 12:55 • Новости дня

    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией

    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в прямой лжи о причинах отказа от переговоров с Россией, заявив, что лидер украинского режима искажает факты ради оправдания своих решений.

    Дипломат прокомментировала высказывания Зеленского касательно запрета на переговоры с Россией, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, он «впрямую врет» о причинах отказа от переговорного процесса, пытаясь оправдать свое решение, принятое весной 2022 года. Тогда, по мнению дипломата, Зеленский предпочел продолжить военные действия, а не идти на мирное урегулирование.

    Захарова отметила, что президент Украины на пресс-конференции 25 января заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией был вызван необходимостью предотвращения сепаратизма на Украине. Однако, как подчеркнула дипломат, в реальности это было лишь частью дезинформации. Она добавила, что в сознании Зеленского Москва якобы оказывала давление через «теневые переговорные коридоры», угрожающие независимости Украины.

    По словам Захаровой, решение вывести Киев из переговоров исходило от западных стран, которые, по ее утверждению, имели свои планы по продолжению конфликта.

    Она также упомянула, что некоторые западные лидеры, включая бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, говорили о необходимости убивать как можно больше русских, чтобы будущим поколениям не пришлось это делать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Рябков ранее подчеркивал, что контакты на высоком уровне между Россией и США находятся в замороженном состоянии, и отметил, что Москва продолжает прилагать усилия для налаживания диалога.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит в заблуждение украинцев и мировое сообщество, заявляя, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда российские войска стояли под Киевом, хотя на самом деле он был подписан позже, после отвода войск.

    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    30 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал вертолет виновником авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Трамп, выступая в Белом доме, обвинил экипаж вертолета в провокации авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне. По его словам, экипаж самолета авиакомпании American Airlines действовал верно и следовал установленному курсу при посадке, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что вертолет, по какой-то причине, находился на той же высоте, что и самолет в момент столкновения. «Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», – заявил президент.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, выразив соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    31 января 2025, 05:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами

    Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины из-за валютных планов стран БРИКС

    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на импорт товаров из стран БРИКС, если они попытаются создать новую валюту или заменить доллар США в мировой торговле, передает ТАСС.

    «Мы собираемся потребовать от этих, как кажется, враждебных стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США,» – написал Трамп в Truth Social.

    Трамп добавил, что если страны БРИКС попробуют отказаться от доллара, они должны «распрощаться с возможностью продавать товары американской экономике». Он подчеркнул, что «нет никаких шансов» на замену доллара в международной торговле.

    Ранее президент США уже заявлял о планах по введению пошлин в 100% против стран БРИКС. После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Индия не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США. Заместитель главы Национального экономического совета Индонезии Мари Элка Пангесту назвала дедолларизацию неизбежным процессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года достигла исторического максимума, превысив 2 850 долларов за тройскую унцию на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали отрицательную динамику после выхода данных о росте запасов в США.

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    30 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин оценил потенциал межрегиональных перевозок речным транспортом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку проекту «Речные магистрали», который предполагает развитие межрегиональных пассажирских перевозок речным транспортом.

    Путин поддержал проект «Речные магистрали» в ходе встречи с главой Минтранса Романом Старовойтом, передает ТАСС. Президент отметил «хороший потенциал» проекта, заслушав доклад министра.

    Старовойт подчеркнул, что речной транспорт в России оставался вне внимания с конца девяностых, несмотря на его востребованность в межрегиональных перевозках. Проект «Речные магистрали» будет реализовываться в пять этапов до 2030 года с участием российских регионов при поддержке федерального центра.

    Министр сообщил, что в текущем году на субсидируемые маршруты пилотных субъектов направлено порядка 150 млн рублей. Планируется подписание соглашений с регионами и проведение дноуглубительных работ, для чего уже приобретено 18 земснарядов.

    Старовойт также доложил о строительстве Багаевского гидроузла на реке Дон и Городецких шлюзов на Волге. Министр подчеркнул, что проект должен охватывать как пассажирские, так и грузовые перевозки, поскольку потенциал речного транспорта сопоставим с автомобильным грузовым перевозками.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса Старовойтом.

    В ходе встречи Старовойт сообщил, что строительство ВСМ Москва – Петербург идет по графику и завершится в срок.

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    31 января 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

    Рябков заявил об отсутствии подвижек в организации контакта Путина и Трампа

    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

    Продвижения в организации контакта между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, сообщает ТАСС.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что вопрос о контакте лидеров двух стран задается ежедневно, однако подвижек пока не наблюдается.

    Рябков подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все публичные сигналы, поступающие из Вашингтона по различным вопросам. Эти сигналы касаются как острых, так и более долгосрочных и срочных тем.

    По его словам, возобновление прямого диалога на политическом уровне между Россией и США было бы крайне востребовано. Это подчеркнуло бы важность поддержания открытых каналов коммуникации в нынешних международных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, ранее на этой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что информации о дате телефонной беседы между Путиным и Трампом пока нет.

    Между тем Дональд Трамп отказался обсуждать свои возможные контакты с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, однако отметил, что дела по обоим направлениям идут хорошо.

    Коментарии (7)
    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

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    31 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп опроверг просьбы Си Цзиньпина по Тайваню

    Трамп заявил, что Си Цзиньпин не просил его отказаться от поддержки Тайваня

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня, подчеркнув, что такие вопросы не поднимались в их обсуждениях.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не просил его отказаться от поддержки Тайваня. В ответ на вопрос журналистов в Белом доме Трамп подчеркнул: «Мы никогда не обсуждали это».

    Исторически Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Власти Китая считают Тайвань своей провинцией, и Пекин постоянно заявляет о своих территориальных претензиях.

    США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году, установив их с КНР, при этом продолжая поддерживать неофициальные контакты с Тайванем. США являются основным поставщиком вооружений на остров, что, по оценке МИД КНР, превысило 70 млрд долларов за несколько лет. Недавно помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о намерении Вашингтона увеличить темпы поставок оружия Тайваню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Майкл Пенс в ходе визита на Тайвань призвал администрацию Трампа продолжать предоставлять острову помощь и средства для самообороны, подчеркивая крепкие связи между странами. Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel. На Тайване семерых отставных офицеров обвинили в создании «отрядов убийц» и шпионских сетей для возможного содействия Народно-освободительной армии Китая, включая планы вербовки военнослужащих и сбор информации о стратегических объектах.

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    31 января 2025, 01:38 • Новости дня
    Трамп допустил рост пошлин на импорт из Канады и Мексики

    Трамп намерен ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что эти пошлины могут быть увеличены в будущем. «Это будет первого [числа], в субботу,» – сказал Трамп, подтверждая свое намерение.

    Трамп также отметил, что решение о введении пошлин на поставки нефти из Канады и Мексики пока не принято. По его словам, решение будет зависеть от цен на нефть и отношения к США со стороны этих стран. «Если на нефть установлена надлежащая цена, если они относятся к нам надлежащим образом… но они не поступают таким образом,» – добавил он.

    Президент США выразил уверенность, что стране не требуется закупать у Канады ни древесину, ни нефть, утверждая, что США фактически субсидируют Канаду на 175 млрд долларов в год и Мексику на 250-300 млрд долларов ежегодно.

    Ранее, 21 января, Трамп объявил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 10% на импорт из Китая. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых в США товаров и услуг, с совокупным объемом экспорта в США в 2023 году почти 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная резервная система США находится в режиме ожидания последствий от экономических мер, объявленных администрацией президента Дональда Трампа, сообщил председатель Джером Пауэлл. Министры иностранных дел и обороны Дании отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул важность Северного морского пути для развития России и отметил необходимость создания танкеров ледового класса.

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    31 января 2025, 11:03 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп потребовал уволить руководство ФБР

    The Washington Post: Трамп дал приказ уволить нескольких высокопоставленных руководителей ФБР

    The Washington Post: Трамп потребовал уволить руководство ФБР
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько высокопоставленных руководителей ФБР получили уведомления о необходимости покинуть свои посты в течение нескольких дней или быть уволенными, сообщила газета The Washington Post.

    Газета пишет, что несколько старших руководителей ФБР получили уведомления о необходимости покинуть свои посты в течение нескольких дней, или они будут уволены. Это произошло на фоне назначения Кэша Пателя на пост директора ФБР после его обещания не преследовать политических врагов. Пател заявил, что все сотрудники ФБР будут защищены от политической мести, пишет The Washington Post.

    Среди тех, кто должен уйти, указаны несколько исполнительных помощников директоров, ответственных за расследования по уголовным и национальным вопросам безопасности, а также руководители полевых офисов бюро. Некоторые из них были назначены при Кристофере Рэе, который ушел в отставку после угроз увольнения от президента Трампа. Отмечается, что некоторые руководители не достигли пенсионного возраста, что может привести к потере ими полагающихся пособий.

    Пател также заявил в ходе слушаний о своем намерении восстановить общественное доверие к ФБР, обещая деполитизированную систему правопорядка. Тем не менее его отказ подтвердить, что он не будет увольнять агентов, участвующих в расследованиях, вызвал критику со стороны демократов.

    Изменения в руководстве ФБР происходят на фоне перестановок в Министерстве юстиции, где назначенные Трампом временные руководители активно уволняют или переводят карьерных юристов, недостаточно лояльных к президенту. Сенатор Кори Букер также поднял вопрос о возможных новых политических назначениях в ФБР, включая Тома Фергюсона. Пател ответил, что не знает о таких планах.

    Ранее президент США Дональд Трамп назначил Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, и Пател выразил готовность провести разбирательства против критиков Трампа.

    Пател также заявил о планах расследовать действия президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выяснить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

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    30 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Володин направил в Конгресс США обращение из-за данных о покушении на Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил официальное обращение в Конгресс США в связи с информацией о возможной подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина, озвученной американским журналистом Такером Карлсоном.

    В документе Госдума выразила крайнее возмущение данной информацией, подчеркнув, что обсуждение физического устранения президента России может быть расценено как акт международного государственного терроризма, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

    Депутаты считают, что молчание Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на данное обвинение можно интерпретировать как доказательство их вины и попытку избежать ответственности.

    Госдума подчеркнула, что обсуждение организации убийства главы государства является серьезным преступлением и несет угрозу глобальной безопасности, что может привести к ядерной войне. В связи с этим депутаты потребовали от Конгресса США провести тщательное расследование и в случае подтверждения факта наказать виновных.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления. Также Володин назвал администрацию Байдена «бандитами и убийцами».

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    30 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп: В авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил

    Трамп заявил, что в крушении вертолета в Вашингтоне никто не выжил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном – вертолета и самолета – никто не выжил, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «К сожалению, выживших нет», – цитирует Трампа ТАСС.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    30 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Трамп пригрозил выдворением участникам пропалестинских протестов

    Трамп распорядился высылать иностранных студентов за участие в пропалестинских акциях

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены депортировать иностранных студентов и лиц без американского гражданства, участвовавших в пропалестинских протестах, следует из исполнительного приказа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, предусматривающий выдворение иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, участвовавших в протестах в поддержку Палестины, передает ТАСС.

    В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о намерении США активно бороться с антисемитизмом, применяя все доступные и уместные правовые инструменты для преследования, выдворения или привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном притеснении или насилии на почве антисемитизма.

    Агентство Reuters поясняет, что новый приказ позволяет «быстро аннулировать» студенческие визы тех, кто поддерживает ХАМАС. Таким образом, участники пропалестинских акций, не имеющие американского гражданства, могут оказаться под угрозой выдворения из страны.

    Ранее более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Позже Дональд Трамп предложил расселить палестинцев из сектора Газа в арабских странах, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Также правительство США отменило временный статус защиты для венесуэльских мигрантов, ранее защищавший их от депортации, что коснется около 600 тыс. человек, проживающих в стране.

    Кроме того, Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

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    31 января 2025, 10:33 • Новости дня
    В НАТО попросили расширить военное присутствие США в Арктике

    В НАТО попросили расширить военное присутствие США в Арктике для снятия вопроса Гренландии

    В НАТО попросили расширить военное присутствие США в Арктике
    @ Alejandro Pena/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО намерено предложить президенту США Дональду Трампу увеличить военное присутствие в Арктике, чтобы снизить напряженность вокруг потенциального присоединения Гренландии к США, сообщает агентство DPA.

    Альянс рассматривает возможность предложить Трампу расширить военное присутствие в Арктике. Целью этого шага является разрядка дискуссий вокруг вопроса о возможном присоединении Гренландии к США, передает РИА «Новости».

    Согласно данным представителей альянса, усиленное присутствие в Арктике, в том числе при участии США, могло бы удовлетворить интересы безопасности Вашингтона.

    Появление дополнительных сил НАТО в регионе рассматривается как способ стабилизировать обстановку и улучшить отношения между членами альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США. Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС для защиты от натиска Дональда Трампа. Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США.

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    31 января 2025, 13:07 • Новости дня
    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в пятницу созовет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, а остальные встречи останутся закрытыми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил о запланированном на сегодня оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. По словам Пескова, совещание состоится в ближайший час, его проведение связано с актуальными вопросами обеспечения безопасности страны, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков также уточнил, что остальные встречи с участием президента пройдут в закрытом режиме.

    Такие еженедельные встречи Путина с Совбезом проводятся регулярно, как правило, в пятницу, они служат площадкой для обсуждения ключевых вопросов внешней и внутренней политики России.

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    31 января 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков отказался раскрыть темы послания Путина Федеральному собранию

    Песков подтвердил подготовку послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что идет подготовка к посланию Владимира Путина Федеральному собранию, однако отказался раскрыть его темы, подчеркнув, что даты будут объявлены позже.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал предварительно анонсировать темы предстоящего послания Владимира Путина, которое президент представит парламенту, сообщает ТАСС. Песков подтвердил, что подготовка к этому важному событию уже ведется.

    «Мы вчера об этом говорили, темы мы никогда не анонсируем», – заявил он, подчеркнув, что окончательные даты события будут объявлены позже.

    Подготовка послания президента является важным этапом в политической жизни страны. Как отметил Песков, она идет планомерно и без сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию.

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