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Суд Москвы арестовал директора РАЭК по статье о наркотиках
Директора РАЭК Гребенникова арестовали за незаконный оборот наркотиков
Директор РАЭК Сергей Гребенников арестован Тверским судом Москвы по обвинению в незаконном обороте наркотиков, что предполагает серьезное наказание согласно российскому законодательству.
Суд удовлетворил ходатайство о заключении Гребенникова под стражу, сообщает РИА «Новости».
Согласно информации из карточки уголовного дела, Гребенникову вменяется пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Эта статья касается незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков и их аналогов в значительном размере. По данной статье ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Суд пока не раскрывает детали обвинений. Однако арест Гребенникова был произведен 25 января, и на сегодняшний день решение уже вступило в законную силу.
РАЭК является некоммерческой организацией, объединяющей крупнейших игроков интернет-отрасли России. Организация также известна как организатор «Премии Рунета».
Ранее экс-футболист Алексей Бугаев был признан виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорен к девяти с половиной годам в колонии строгого режима.