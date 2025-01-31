Суд Москвы арестовал директора РАЭК по статье о наркотиках

Директора РАЭК Гребенникова арестовали за незаконный оборот наркотиков

Tекст: Елизавета Шишкова

Суд удовлетворил ходатайство о заключении Гребенникова под стражу, сообщает РИА «Новости».

Согласно информации из карточки уголовного дела, Гребенникову вменяется пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Эта статья касается незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков и их аналогов в значительном размере. По данной статье ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Суд пока не раскрывает детали обвинений. Однако арест Гребенникова был произведен 25 января, и на сегодняшний день решение уже вступило в законную силу.

РАЭК является некоммерческой организацией, объединяющей крупнейших игроков интернет-отрасли России. Организация также известна как организатор «Премии Рунета».

Ранее экс-футболист Алексей Бугаев был признан виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорен к девяти с половиной годам в колонии строгого режима.