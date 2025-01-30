Власти Украины призвали жителей Днепропетровской области покинуть прифронтовые районы

Стали известны детали иска Генпрокуратуры к аэропорту Домодедово и Каменщику

Tекст: Денис Тельманов

По данным «Ведомостей», Генпрокуратура требует обратить в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово», а также признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы компаний «Домодедово». Иск был зарегистрирован 28 января, первое заседание назначено на 28 февраля.

Источник «Ведомостей» заявил, что иск Генпрокуратуры, в первую очередь, связан с тем, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.

Согласно российскому законодательству, иностранным инвесторам и группам лиц, в которые входит иностранный инвестор, запрещено осуществлять виды деятельности, имеющие «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства, без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, подчеркивает издание.

По данным Гепрокуратуры, структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств, а именно Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). С 2002 по 2016 годы компания «ДМЕ лимитед», владевшая комплексом, находилась в распоряжении граждан острова Мэн. В 2016 году ее приобрела «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. Коган через компанию Каменщика фактически контролировал компании группы, оба должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, которого у них не было, пишут «Ведомости».

По версии прокуратуры, Каменщик и Коган установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями, а затем создали единую группу компаний «Домодедово» из 25 российских юрлиц, которые имеют стратегическое значение для безопасности государства.

В иске Генпрокуратуры указано, что в 2024 году Каменщик и Валерий Коган пытались скрыть иностранный контроль, обратившись в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ холдинг», учредителями которого являются Каменщик (1%) и АО «Аламо холдинг», где главный бенефициар – Каменщик.

Бизнесмены скрыли от ФАС реальную структуру владения холдингом и статус Когана как контролирующего ГК «Домодедово» лица, а также его израильское гражданство. Кроме того, ФАС не представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице иностранного инвестора DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия).

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям и ФАС одобрили сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ холдинг». Генпрокуратура установила, что данные сделки были согласована ФАС и комиссией, поскольку они были «введенны Каменщиком и Коганом в заблуждение».

В иске Генпрокуратуры подчеркивается, что Каменщик и Коган, «установив иностранный контроль над стратегическими обществами, следуют агрессивной политике западных государств против Российской Федерации».

В иске указано, что Каменщиком и Коганом «саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются».

Представитель Домодедово, между тем, заявил, что аэропорт соблюдает все требования законодательства и его позиция будет сформирована после ознакомления с иском.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в связи с антиофшорными поправками в Налоговый кодекс о контролируемых иностранных компаниях офшор Alamo Limited, являющийся материнской компанией DME Ltd, которая владеет московским аэропортом «Домодедово», сменил юрисдикцию с Маврикия на Мальту.



