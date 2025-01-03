Россияне заняли первое место по числу туристов в Анталье в 2024 году

Россияне стали лидерами по числу туристов в Анталье в 2024 году

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, россияне стали лидерами по числу посещений Антальи в 2024 году. Об этом сообщил глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Он заявил, что на средиземноморском курорте побывало рекордное число туристов – 17 млн 278 тыс. человек, из которых 3,9 млн прибыли из России. На втором и третьем местах оказались туристы из Германии и Британии соответственно.

По данным Минтуризма Турции, россияне остаются самыми активными посетителями Антальи второй год подряд. В прошлом году число отдыхающих из России составило 3,9 млн человек. Такое количество туристов укрепляет позицию России как основного туристического рынка Антальи.

Прогнозы на 2024 год также выглядят оптимистично. Ожидается, что Турцию посетили 6,7 млн россиян, что превышает показатели 2023 года, когда страну посетили 6,3 млн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году туристы стали вдвое чаще арендовать жилье на российских курортах, сообщалось, что Кашин показал наибольший рост бронирований, число которых увеличилось более чем в семь раз.

