Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали стали новыми непостоянными членами Совбеза ООН

Tекст: Антон Антонов

Церемония смены флагов состоялась в четверг в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. На мероприятии присутствовали дипломаты, журналисты и сотрудники ООН, передает ТАСС.

Церемония прошла перед залом заседаний Совета Безопасности, где после приветственных речей дипломаты установили флаги своих стран.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов: России, Великобритании, Китая, США и Франции – а также десяти непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей на два года.

Помимо новоприбывших стран, в состав Совета до конца 2025 года также входят Алжир, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Гайана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уже не первый год обсуждается реформа СБ ООН. В сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии, так как, по мнению Москвы, международный орган не нуждается в дополнительных членах НАТО, ЕС и их союзниках. Россия считает, что поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки через предоставление мест постоянных членов.

В 2023 году сообщалось, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств, по плану США, станут постоянными членами, но лишь пять из них будут обладать правом вето, а еще десять представителей должны стать непостоянными участниками.