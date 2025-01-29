Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.3 комментария
Новый глава Пентагона отозвал охрану и допуск к секретной информации у генерала Милли
Новый глава Пентагона Хегсет отозвал у генерала Милли допуск к секретной информации и охрану
Новый глава Пентагона Пит Хегсет отозвал у генерала Марка Милли доступ к секретной информации и личную охрану на фоне расследования его действий, заявил официальный представитель Пентагона Джон Уллиот.
Новый глава Пентагона Пит Хегсет принял решение отозвать у генерала Марка Милли, бывшего главы объединенного комитета начальников штабов, доступ к секретной информации и разрешение на личную охрану. По словам Уллиота, у Милли временно отозвали охрану и доступ к секретной информации, поскольку в отношении него проводится расследование, передает РИА «Новости».
Джон Уллиот пояснил, что расследование, инициированное Хегсетом, будет проведено главным инспектором Пентагона, чтобы выяснить обстоятельства и факты, связанные с поведением генерала Милли. Итоги этого расследования помогут главе Пентагона Хегсету принять решение о возможном пересмотре воинского звания Милли.
В июле 2024 года издание Politico сообщало, что команда Дональда Трампа, в случае его победы на выборах президента США, намерена начать расследование против ряда высокопоставленных чиновников, включая генерала Милли.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу комитета начальников штабов Марка Милли.
Также сообщалось, что Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая Марка Милли и Энтони Фаучи.