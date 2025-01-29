Росавиация разослала бюллетень о безопасности полетов при сбоях навигации

Tекст: Александра Юдина

Ведомство разослало бюллетень с рекомендациями по обеспечению безопасности полетов на фоне участившихся сбоев в работе бортовых средств навигации и автоматизации управления воздушным движением, передает ТАСС.

В нем описаны рекомендации по работе воздушного транспорта на фоне роста числа сообщений о сбоях и отклонениях в работе бортовых средств навигации и комплексов средств автоматизации управления воздушным движением.

«Рост обусловлен в том числе работой средств радиоэлектронного противодействия украинским беспилотным летательным аппаратам», – указали в пресс-службе Росавиации.

Ведомство подчеркнуло, что экипажи гражданской авиации уже подготовлены к действиям при возникновении помех, влияющих на работу бортовых навигационных систем.

Тем не менее, авиакомпаниям настоятельно рекомендовано уделять дополнительное внимание подготовке пилотов к работе в условиях сбоев.

Ранее Росавиация предложила выделить отдельное воздушное пространство для дронов. Создание отдельного класса воздушного пространства на высоте 300-500 метров для полетов беспилотников поддержала правкомиссия по транспорту.