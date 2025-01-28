Конституционный суд изменил подход к изъятию земель садоводов в нацпарке Сочи

Tекст: Алексей Дегтярев

Конституционный суд России вынес решение по жалобе садоводов на массовое изъятие участков в национальном парке Сочи, пишет «Коммерсант».

Суд обязал учитывать добросовестность граждан при приобретении прав на эти участки и истечение сроков исковой давности. Решение касается случаев, когда участки были предоставлены с нарушением закона, но владельцы действовали добросовестно и не совершали противоправных действий.

В случае если гражданин добросовестно получил участок и срок давности истек, суды обязаны обеспечить компенсацию или предоставить аналогичный участок. Это касается земель, которые исключены из особо охраняемой природной территории (ООПТ) из-за незаконного предоставления. Если предоставить аналогичный участок невозможно, власти должны компенсировать стоимость утраченных прав и построек.

Из-за решения Конституционного суда подлежат пересмотру дела сочинских садоводов, инициировавших разбирательство. В их отношении ранее было вынесено судебное решение об аннулировании прав на землю по искам прокуратуры, которая установила, что земли относятся к территории нацпарка и предоставление их было незаконным.

Как стало известно, председатель СНТ «Меркурий» Ирина Расторгуева и другие фигуранты дела обвиняются в мошенничестве. По данным следствия, они использовали подложные документы для хищения земель нацпарка, что сопровождалось вырубкой реликтового леса. Стоимость украденных участков оценена в 1 млрд рублей.

Юрист Иван Кузнецов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива обязать дачников осваивать земли в трехлетний срок отразится на инвесторах, которые покупают землю и ждут ее подорожания.