Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Конституционный суд изменил подход к изъятию земель садоводов в нацпарке Сочи
Конституционный суд России обязал суды учитывать добросовестность садоводов и истечение сроков давности при изъятии земель в национальном парке Сочи.
Конституционный суд России вынес решение по жалобе садоводов на массовое изъятие участков в национальном парке Сочи, пишет «Коммерсант».
Суд обязал учитывать добросовестность граждан при приобретении прав на эти участки и истечение сроков исковой давности. Решение касается случаев, когда участки были предоставлены с нарушением закона, но владельцы действовали добросовестно и не совершали противоправных действий.
В случае если гражданин добросовестно получил участок и срок давности истек, суды обязаны обеспечить компенсацию или предоставить аналогичный участок. Это касается земель, которые исключены из особо охраняемой природной территории (ООПТ) из-за незаконного предоставления. Если предоставить аналогичный участок невозможно, власти должны компенсировать стоимость утраченных прав и построек.
Из-за решения Конституционного суда подлежат пересмотру дела сочинских садоводов, инициировавших разбирательство. В их отношении ранее было вынесено судебное решение об аннулировании прав на землю по искам прокуратуры, которая установила, что земли относятся к территории нацпарка и предоставление их было незаконным.
Как стало известно, председатель СНТ «Меркурий» Ирина Расторгуева и другие фигуранты дела обвиняются в мошенничестве. По данным следствия, они использовали подложные документы для хищения земель нацпарка, что сопровождалось вырубкой реликтового леса. Стоимость украденных участков оценена в 1 млрд рублей.
Юрист Иван Кузнецов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива обязать дачников осваивать земли в трехлетний срок отразится на инвесторах, которые покупают землю и ждут ее подорожания.