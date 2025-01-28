Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Российские ученые решили с помощью РОС создать новую сущность в космосе
Российские ученые решили создать человеко-машинный гибридный комплекс на РОС
Российские ученые намерены использовать Российскую орбитальную станцию для создания уникального человеко-машинного гибридного комплекса, который обеспечит новые возможности для работы в космосе, сообщил генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов.
Российские ученые и инженеры намерены организовать на Российской орбитальной станции (РОС) новый тип взаимодействия между человеком и автоматическими аппаратами, передает РИА «Новости».
По словам Хартова, ключом к успешной реализации проекта станет разработка эффективных автоматических аппаратов, которые будут взаимодействовать с пилотируемыми средствами. Ученый отметил, что необходимо создавать совокупность пилотируемых и автоматических средств, а не разрабатывать их отдельно.
На РОС автоматические платформы смогут выполнять разнообразные задачи, такие как доставка полезных грузов и заправка оборудования на орбите. Космонавты смогут изменять полезную нагрузку или заправлять аппараты. РОС также предоставит возможности для сборки крупных конструкций, таких как антенны и солнечные электростанции.
Ранее Соловьев сообщал, что запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) запланирован на декабрь 2027 года.