Российские ученые решили с помощью РОС создать новую сущность в космосе

Российские ученые решили создать человеко-машинный гибридный комплекс на РОС

Tекст: Вера Басилая

Российские ученые и инженеры намерены организовать на Российской орбитальной станции (РОС) новый тип взаимодействия между человеком и автоматическими аппаратами, передает РИА «Новости».

По словам Хартова, ключом к успешной реализации проекта станет разработка эффективных автоматических аппаратов, которые будут взаимодействовать с пилотируемыми средствами. Ученый отметил, что необходимо создавать совокупность пилотируемых и автоматических средств, а не разрабатывать их отдельно.

На РОС автоматические платформы смогут выполнять разнообразные задачи, такие как доставка полезных грузов и заправка оборудования на орбите. Космонавты смогут изменять полезную нагрузку или заправлять аппараты. РОС также предоставит возможности для сборки крупных конструкций, таких как антенны и солнечные электростанции.

Ранее Соловьев сообщал, что запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) запланирован на декабрь 2027 года.

