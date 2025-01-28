Трамп заявил о намерении Microsoft приобрести TikTok

Трамп сообщил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok в США

Tекст: Александра Юдина

Трамп рассказал, что Microsoft Corp. ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok, принадлежащего ByteDance Ltd, пишет Bloomberg.

«Да, я бы сказал, что Microsoft участвует в обсуждениях о покупке», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов на борту Air Force One.

Приложение TikTok, насчитывающее более 170 млн пользователей в США, привлекло внимание многих компаний. Стартап Perplexity также выступил с предложением о слиянии с TikTok US, а бывший владелец Los Angeles Dodgers, миллиардер Фрэнк МакКорт, сделал официальное предложение о покупке.

Также Трамп подчеркнул, что теперь его мнение о необходимости запрета приложения изменилось из-за наличия большого количества выгодного контента.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называют Ларри Эллисона, главу Oracle. Также есть информация о том, что в торгах может принять участие Илон Маск, известный космический магнат. Позднее он заявил, что Китай не будет участвовать в покупке TikTok.

Напомним, предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.