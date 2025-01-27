Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
Россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать пенсию
РБК раскрыл алгоритм расчета пенсии по новому пенсионному коэффициенту
С 2025 года в России вводят новый алгоритм расчета пенсий, предусматривающий фиксированную выплату 8907,70 рубля и пенсионный коэффициент 145,69 рубля, что обеспечит прозрачность определения размеров пенсий.
Как пишет РБК, с 1 января 2025 года в России изменится система расчета пенсий, что позволит улучшить прозрачность определения их размеров. Размер фиксированной пенсии составит 8907,70 рубля, а стоимость пенсионного коэффициента – 145,69 рубля. Эти изменения связаны с новой методикой, которая принята для упрощения пенсионных расчетов.
Для расчета пенсии используется формула, включающая два основных компонента: фиксированная выплата и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы. ИПК начисляется за каждый год работы и социально значимые периоды жизни, такие как уход за ребенком или военная служба.
Например, формула расчета пенсии для тех, у кого накоплено 50 баллов, будет выглядеть так: 50 баллов умножить на 145,69 рубля и прибавить 8907,70 рубля, что составит 16 192,2 рубля. Поздний выход на пенсию дает право на повышающие коэффициенты, увеличивающие сумму выплат. Например, при двух дополнительных годах работы ИПК увеличивается на 15%.
Издание отмечает, что пенсионные баллы можно заработать или приобрести за счет дополнительных страховых взносов. Получить информацию о количестве накопленных баллов можно через Социальный фонд России, используя различные способы, включая портал «Госуслуги».
В понедельник правительство утвердило индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля, включая выплаты инвалидам и семьям с детьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.