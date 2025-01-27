Россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать пенсию

РБК раскрыл алгоритм расчета пенсии по новому пенсионному коэффициенту

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет РБК, с 1 января 2025 года в России изменится система расчета пенсий, что позволит улучшить прозрачность определения их размеров. Размер фиксированной пенсии составит 8907,70 рубля, а стоимость пенсионного коэффициента – 145,69 рубля. Эти изменения связаны с новой методикой, которая принята для упрощения пенсионных расчетов.

Для расчета пенсии используется формула, включающая два основных компонента: фиксированная выплата и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы. ИПК начисляется за каждый год работы и социально значимые периоды жизни, такие как уход за ребенком или военная служба.

Например, формула расчета пенсии для тех, у кого накоплено 50 баллов, будет выглядеть так: 50 баллов умножить на 145,69 рубля и прибавить 8907,70 рубля, что составит 16 192,2 рубля. Поздний выход на пенсию дает право на повышающие коэффициенты, увеличивающие сумму выплат. Например, при двух дополнительных годах работы ИПК увеличивается на 15%.

Издание отмечает, что пенсионные баллы можно заработать или приобрести за счет дополнительных страховых взносов. Получить информацию о количестве накопленных баллов можно через Социальный фонд России, используя различные способы, включая портал «Госуслуги».

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